Υπόθεση Παναγόπουλου: Στον εισαγγελέα το πόρισμα Βουρλιώτη - Αδήλωτα βρέθηκαν 3,2 εκατ. ευρώ

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διαβιβάζει στον εισαγγελέα τα ευρήματά της από τρεις διαφορετικές έρευνες.

Στην πρώτη περίπτωση, αφορά στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, για τον οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν 3,2 εκατομμύρια ευρώ αδήλωτων εισοδημάτων για την περίοδο 2020-2025. Αν και δεν υποχρεούταν να υποβάλει δηλώσεις πόθεν έσχες, όφειλε να καταθέτει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ως πρόεδρος ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ.

Στη δεύτερη περίπτωση, εντοπίστηκε αδήλωτο ποσό 1,3 εκατομμυρίων ευρώ για την πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς, Άννα Στρατινάκη, η οποία φέρεται να υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες.

Η τρίτη έρευνα αφορά τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης, Ανδρέα Γεωργίου, για τον οποίο προκύπτει ότι μέσα στο έτος 2023-2024 δεν δήλωσε περιουσία ύψους περίπου 700-800 χιλιάδων ευρώ.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε τις δικογραφίες στον εισαγγελέα, καθώς το ύψος των ποσών και η μη δήλωση ή η ανακριβής δήλωση συνιστούν κακουργήματα. Επιπλέον, τα ευρήματα διαβιβάζονται και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόμενο και νόμιμο καταλογισμό στους υπόχρεους.