Υπόθεση σοκ στον Ωρωπό: 32χρονος κακοποιούσε τη γυναίκα του- Ανέβαζε βίντεο στο Ίντερνετ

Μία ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής κακοποίησης ερευνούν οι Αρχές στον Ωρωπό, με έναν 32χρονο να συλλαμβάνεται κατηγορούμενος ότι κακοποιούσε συστηματικά τη σύζυγό του και κατέγραφε τις πράξεις του, δημοσιεύοντας ορισμένα από τα βίντεο στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τον Alpha, το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (9/6), όταν ο άνδρας, φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ξυλοκόπησε τη γυναίκα του μπροστά στα μάτια του 8χρονου γιου τους. Δεν επρόκειτο, ωστόσο, για το πρώτο επεισόδιο βίας, καθώς η γυναίκα είχε καταγγείλει και στο παρελθόν τον σύζυγό της, χωρίς όμως να προχωρήσουν οι διαδικασίες, καθώς είχε αποσύρει τις καταγγελίες.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση διαπίστωσαν ότι το σώμα της γυναίκας έφερε σημάδια από παλαιότερες κακοποιήσεις, μεταξύ των οποίων εγκαύματα και τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, τα οποία, σύμφωνα με την καταγγελία της, προκλήθηκαν από τον σύζυγό της κατά το προηγούμενο διάστημα.

Μετά τον τελευταίο ξυλοδαρμό, η γυναίκα κατάφερε να διαφύγει από το σπίτι και κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να ζητήσει βοήθεια. Ο 32χρονος φέρεται στη συνέχεια να πήρε μαζί του το παιδί τους και να την αναζητούσε.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος είχε πετάξει το κινητό του τηλέφωνο στη θάλασσα, σε μια προσπάθεια να εξαφανίσει στοιχεία, σύμφωνα με όσα είπε ο 8χρονος γιος του ζευγαριού στις Αρχές.

Στο κινητό τηλέφωνο φέρεται να εντοπίστηκε υλικό που καταγράφει περιστατικά κακοποίησης της γυναίκας, ενώ οι Αρχές εξετάζουν εάν κάποια από τα βίντεο έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, ερευνάται η ύπαρξη και διακίνηση βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου που σχετίζονται με την υπόθεση.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ο 32χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.