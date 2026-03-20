Υπόθεση Τσαγκαράκη: 400 πίνακες, 7 αμφιβόλου αυθεντικότητας και 200.000 ευρώ υπό διερεύνηση

Η υπόθεση γύρω από τον Γιώργο Τσαγκαράκη αποκτά νέες διαστάσεις, καθώς οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση μετά τη σύλληψή του. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι έλεγχοι της ΕΛΑΣ σε χώρους της γκαλερί και στις αποθήκες του γνωστού γκαλερίστα, έχουν αποκαλύψει ότι ο αριθμός των έργων τέχνης που βρέθηκαν κατά την αστυνομική επιχείρηση ανέρχεται σε περίπου 400 πίνακες και αντικείμενα, εκ των οποίων επτά έχουν ήδη πιστοποιηθεί ως πλαστοί από ειδικούς που συμμετέχουν στις διαδικασίες.

#foryou #tiktokergreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr @flashgrofficial Η έφοδος της ΕΛΑΣ σε αποθήκες του γνωστού γκαλερίστα σε Γλυφάδα, Ελληνικό. Αφορμή για την κινητοποίηση των αρχών στάθηκε βίντεο που είχε αναρτήσει ο ίδιος ο γκαλερίστας, Γιώργος Τσαγκαράκης στο οποίο εμφανιζόταν να παρουσιάζει και να επιχειρεί να δημοπρατήσει ένα Ευαγγέλιο. Βίντεο/Ρεπορτάζ: Γιάννης Κέμμος





Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικοί εμπειρογνώμονες συνεχίζουν την εκτενή εξέταση του συνόλου των ευρημάτων που συλλέχθηκαν από χώρους του επιχειρηματία στα νότια προάστια, προκειμένου να καταγραφεί αναλυτικά κάθε έργο και να προσδιοριστεί εάν φέρει στοιχεία πλαστότητας ή παραποίησης. Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων αναμένεται να ενταχθούν στην ποινική δικογραφία, η οποία θα καθορίσει τις ενδεχόμενες κατηγορίες που θα αποδοθούν στον ίδιο και ενδεχομένως σε άλλους εμπλεκόμενους.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, στις κατασχέσεις που έγιναν από την ΕΛΑΣ περιλαμβάνονται ποσά μετρητών που αγγίζουν περίπου τις 200.000 ευρώ, τα οποία βρέθηκαν στους χώρους της γκαλερί και υποβάλλονται σε ενδελεχή οικονομικό έλεγχο. Οι αρχές εξετάζουν τη νομιμότητα της προέλευσης του χρηματικού αυτού ποσού, ενώ αναζητούν αποδείξεις για ενδεχόμενες οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με πωλήσεις έργων τέχνης ή κειμηλίων.



#foryou #tiktokergreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr @flashgrofficial Η έφοδος της ΕΛΑΣ σε αποθήκες του γνωστού γκαλερίστα σε Γλυφάδα, Ελληνικό. Αφορμή για την κινητοποίηση των αρχών στάθηκε βίντεο που είχε αναρτήσει ο ίδιος ο γκαλερίστας, Γιώργος Τσαγκαράκης στο οποίο εμφανιζόταν να παρουσιάζει και να επιχειρεί να δημοπρατήσει ένα Ευαγγέλιο. Βίντεο/Ρεπορτάζ: Γιάννης Κέμμος #flashgr

Ανακοίνωση της Γκαλερί Τσακαράκης



Η εταιρεία Γκαλερί Τσαγκαράκης ΕΠΕ διευκρινίζει ότι οι πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν κατά την πρόσφατη αστυνομική έρευνα δεν αποτελούν αντικείμενα εμπορίας της γκαλερί, καθώς ανήκουν στην προσωπική περιουσία και συλλογή του κ. Τσαγκαράκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής (20/3), τα έργα αυτά προέρχονται από κληροδότημα των θανόντων γονέων του και η κατοχή τους ανάγεται προ περίπου τεσσαράκοντα ετών, αποτελώντας προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας. Επίσης, δίδονται διευκρινίσεις για το Ευαγγέλιο για το οποίο η εταιρεία «ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές».