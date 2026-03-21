Υπόθεση Τσαγκαράκη: Πώς ξεκίνησαν οι έρευνες από την ΕΛΑΣ - Τι ισχυρίζεται η πλευρά του γκαλερίστα

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, μετά από 3,5 ώρες παραμονής στην Ευελπίδων. Σε βάρος του συλληφθέντα ασκήθηκε βαριά ποινική δίωξη που περιλαμβάνει τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, τα οποία αφορούν παραβάσεις του νόμου περί αρχαιοτήτων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Παράλληλα, δίωξη για το πλημμέλημα της παράβασης υποχρέωσης δήλωσης μνημείου ασκήθηκε και σε μία υπάλληλο του γκαλερίστα, η οποία συνελήφθη από την ΕΛΑΣ επειδή προσπαθούσε να κρύψει ένα σπάνιο Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα.

Πώς ξεκίνησαν οι έρευνες για τον Γιώργο Τσαγκαράκη

Οι έρευνες των Αρχών ξεκίνησαν όταν έφτασαν πληροφορίες στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) από άτομα που έβλεπαν τα έργα του Γιώργου Τσαγκαράκη στις εκθέσεις και τις δημοπρασίες τα οποία και ισχυρίζονταν πως μάλλον είναι πλαστά.

Την ίδια ώρα, η επιχείρηση της ΕΛΑΣ ξεκίνησε με αφορμή ένα βίντεο της επιχείρησης που είδε το φως της δημοσιότητας, στο οποίο διακρινόταν το σπάνιο Ευαγγέλιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, οι ειδικοί της ΕΛΑΣ έχουν αποφανθεί πως σχεδόν όλα τα έργα τέχνης που βρέθηκαν στην επιχείρηση (περισσότερα από 300) είναι πλαστά, ενώ μόνο επτά έργα εντοπίστηκαν που θεωρούνται γνήσια.

Η έφοδος της ΕΛΑΣ σε αποθήκες του γνωστού γκαλερίστα σε Γλυφάδα, Ελληνικό. Αφορμή για την κινητοποίηση των αρχών στάθηκε βίντεο που είχε αναρτήσει ο ίδιος ο γκαλερίστας, Γιώργος Τσαγκαράκης στο οποίο εμφανιζόταν να παρουσιάζει και να επιχειρεί να δημοπρατήσει ένα Ευαγγέλιο. Βίντεο/Ρεπορτάζ: Γιάννης Κέμμος

Νέες φωτογραφίες από έργα που κατασχέθηκαν από τις Αρχές

Την ίδια ώρα, το φως της δημοσιότητας βλέπουν νέες φωτογραφίες από έργα τέχνης που εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή (20/3) στην επιχείρηση του Γιώργου Τσαγκαράκη.

Αρνούνται τα πάντα οι κατηγορούμενοι

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον του Εισαγγελέα και της 23ης Ανακρίτριας, ο δικηγόρος του γκαλερίστα, Κωνσταντίνος Γώγος, δήλωσε:

​«Οι κατηγορούμενοι σήμερα εμφανίστηκαν ενώπιον του κυρίου εισαγγελέα, ο οποίος μετά από αρκετές ώρες άσκησε ποινική δίωξη για συγκεκριμένα ποινικά αδίκηματα. Αυτά έχουν να κάνουν με αρχαία και με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Περάσαμε ενώπιον της εικοστής τρίτης ανακρίτριας, όπου πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη στις έντεκα η ώρα, αφού λάβαμε αντίγραφα δικογραφίας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ανακριτική διαδικασία θα μας δώσει τη δυνατότητα να απολογηθούμε για όλα. Οι κατηγορούμενοι από την πρώτη στιγμή αρνούνται την κατηγορία και είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να αποδείξουμε ακριβώς ότι δεν έχουν τελέσει κανένα ποινικό αδίκημα».

«Θα λάμψει η αλήθεια»

Ο έτερος δικηγόρος του, Βαγγέλης Γκιουγκής, σημείωσε ότι εργάζεται για τη εταιρεία Τσαγκαράκη επί 17 χρόνια «και δεν έχει ως τώρα καμία καταδίκη και καμία μήνυση σχετική με τα αδικήματα που σήμερα εμφανίζονται ενώπιον των δικαστηρίων. Πιστεύουμε αυτά που είπε ο συνάδελφος ότι την Τρίτη που θα απολογηθούμε, αφού λάβουμε γνώση και της δικογραφίας, ότι θα λάμψει η αλήθεια και ότι άδικα κατηγορείται για μια σειρά αδικημάτων τα οποία ουδέποτε έχει διαπράξει ο κύριος Τσαγκαράκης και πολύ περισσότερο μια υπάλληλός του που είχε τυχαία ας πούμε στην κατοχή της κάποιο αντικείμενο».

Ο γκαλερίστας θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι την απολογία του, την ερχόμενη Τρίτη στις 11:00 π.μ., οπότε και αναμένεται να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του σχετικά με τα ευρήματα των αρχών στις αποθήκες της επιχείρησής του.