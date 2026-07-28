Υπόθεση Βαλυράκη: Στις 8 Σεπτεμβρίου η εισαγγελική πρόταση - Ένταση στο δικαστήριο για το νέο βίντεο

Στις 8 Σεπτεμβρίου ο εισαγγελέας της Έδρας του ΜΟΔ πρόκειται να υποβάλει την πρόταση του για την ενοχή ή μη των δύο ψαράδων που κατηγορούνται ότι σκότωσαν τον πρώην υπουργό Σήφη Βαλυράκη στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021.

Σήμερα στο δικαστήριο απολογήθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος αρνούμενος, όπως και ο αδελφός του που απολογήθηκε χθες, την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, που τους αποδίδεται.

Ένταση στο δικαστήριο για νέο βίντεο

Στο δικαστήριο υπήρξε ένταση, όταν η υπεράσπιση των δύο αδελφών προσκόμισε για πρώτη φορά, βίντεο και φωτογραφίες που φέρουν ημερομηνία 25/1/2021, την επόμενη δηλαδή της απώλειας του ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με την εκ των συνηγόρων των δύο κατηγορουμένων, τα επίμαχα δεδομένα δεν προσκομίστηκαν νωρίτερα από «υπερασπιστικό λάθος». Το υλικό έχει ώρα λήψης 11:52 το πρωί και σε αυτό εμφανίζεται το αλιευτικό σκάφος των δύο ψαράδων να είναι ελλιμενισμένο με την πρύμνη και τα δίχτυα τους να είναι απλωμένα.

Κατά την υπεράσπιση, το οπτικό υλικό, που όπως είπε η συνήγορος είχε τραβήξει ο γιος ενός εκ των κατηγορουμένων, ενισχύει όσα ισχυρίζονται οι ψαράδες.

Οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλυράκη αντέδρασαν έντονα με την ενέργεια της υπεράσπισης, αναφερόμενοι σε «τέχνασμα» και αμφισβητώντας την γνησιότητα των στοιχείων που προσκομίστηκαν με την λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Η Υποστήριξη της Κατηγορίας χαρακτήρισε «αστειότητες» τα περί υπερασπιστικού λάθους, ενώ δήλωσε ότι πρέπει να ελεγχθεί η γνησιότητα των στοιχείων με αιχμές για τη δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Να βεβαιωθεί η γνησιότητά του. Αυτά είναι λαθροχειρίες», ανέφερε σε πολύ έντονο ύφος ο Νίκος Κωνσταντόπουλος.

Το οπτικό υλικό επισκοπήθηκε από το δικαστήριο.

«Είμαστε αθώοι» υποστήριξε ο δεύτερος κατηγορούμενος.

Στην απολογία του ο δεύτερος κατηγορούμενος επανέλαβε, πως την επίμαχη μέρα δεν είχαν βγει για ψάρεμα με τον αδελφό του «γιατί είχε καιρό» όπως είπε. «Είμαστε αθώοι. Εγώ παρέμεινα όλη την ημέρα στο σπίτι και μόνο το απόγευμα βγήκα για βόλτα» απολογήθηκε.

Εισαγγελέας: Ο βασικός μάρτυρας, που κατέθεσε ότι είδε έναν άνδρα όρθιο με το κοντάρι να χτυπά το Βαλυράκη, θυμάστε ποιον έδειξε από τους δύο σας;

Κατηγορούμενος: Τον αδερφό μου, τον ψηλό.

Εισαγγελέας: Ποιος οδηγεί το σκάφος συνήθως;

Κατηγορούμενος: Ο αδερφός μου.

Εισαγγελέας: Αυτός που οδηγεί το σκάφος μπορεί να κάνει χειρονομίες, να φωνάζει, να καυγαδίζει;

Κατηγορούμενος: Όχι, αφού είναι μέσα στο σκάφος.

Με την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης, το δικαστήριο κήρυξε το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας και διέκοψε την δίκη για τον Σεπτέμβριο.