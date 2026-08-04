Υπόθεση Βινίσιους: Το «χρυσό» συμβόλαιο που θέλει για να υπογράψει νέο συμβόλαιο στην Ρεάλ

Η ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε διαδικασία αναδιαμόρφωσης του ρόστερ της με τον Ζοσέ Μουρίνιο να γίνεται ο «μαέστρος» του συλλόγου. Έτσι πρωταρχικός στόχος του Πορτογάλου τεχνικού, είναι η ανανέωση συμβολαίου του Βινίσιους Τζούνιορ, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2027.

Μέχρι τώρα ο Βραζιλιάνος αστέρας απόλαυσε τις διακοπές του και πριν λίγες ημέρες, επέστρεψε στις προπονήσεις των «μερένχες» και φαίνεται πως και οι δύο πλευρές, θέλουν να επεκτείνουν την συνεργασία τους. Την ίδια ώρα η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη παρακολουθεί τις εξελίξεις και να καραδοκεί για την υπογραφεί του «Βίνι».

Ο Βινίσιους θέλει να παραμείνει στον ισπανικό σύλλογο αλλά έχει και τις δικές του απαιτήσεις, τις οποίες δεν τις χαρακτηρίζεις και απλές. Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος,Μελτσόρ Ρουίθ, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, θέλει αύξηση αποδοχών η οποία θα αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

«Θέλει αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο συμβόλαιό του, το οποίο θα μπορούσε να είναι περίπου δέκα εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα από όσα έβγαζε. Ξέρετε πώς είναι τα συμβόλαια. Δεν έχει πλέον να κάνει μόνο με τον βασικό μισθό. Υπάρχουν τόνοι ρήτρες, δικαιώματα εικόνας, μπόνους για το ένα ή το άλλο πράγμα... Το συμπέρασμα είναι ότι επέστρεψε χαρούμενος, ικανοποιημένος, θέλει να μείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πρόθυμη να τον αφήσει να μείνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🎙️ @MelchorRuizCope da la última hora de la renovación de Vinicius con @JLCorrochano



💰 "Ha regresado feliz y quiere seguir en el Real Madrid. Busca un incremento salarial de ~10M€ más bonus y derechos de imagen"



🤝 "El club también quiere que continúe"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/tFY87k9Zp4 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 3, 2026

Από την άλλη πλευρά ο προπονητής των «κανιονέρηδων», ο Μικέλ Αρτέτα, ισχυρίζεται πως η επιθυμία του παίκτη είναι η παραμονή του στην Ρεάλ Μαδρίτης.

«Από σήμερα, θέλει να παραμείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει πει στους εκπροσώπους του ότι θέλει να επιλύσει την κατάσταση το συντομότερο δυνατό για να έχει ηρεμία και να αποφύγει να φτάσει σε αυτό το κρίσιμο σημείο τον Ιανουάριο. Εάν δεν οριστικοποιηθεί πριν από το κλείσιμο της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, ίσως χρειαστεί να ληφθεί μια απόφαση που καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί», σημείωσε.

Ως εκ τούτου οι Ισπανοί, αν θέλουν την παραμονή του Βινίσιους στην ομάδα θα πρέπει να βιαστούν, καθώς ο Βινίσιους από 1η Γενάρη θα είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί με οποιονδήποτε σύλλογο.