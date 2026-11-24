Με έξι βασικά θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027, η ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και η πορεία των αγροτικών ενισχύσεων.

Προϋπολογισμός, άμυνα και αγροτικές ενισχύσεις

Πρώτο θέμα στην κυβερνητική ατζέντα είναι η παρουσίαση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 και του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού για την περίοδο 2027-2030. Την εισήγηση θα κάνουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και την προώθηση της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στην ίδια συνεδρίαση, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς θα ενημερώσει για την εξέλιξη των πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας θα παρουσιάσει τον σχεδιασμό και την πρόοδο στον τομέα των αστικών συγκοινωνιών.

Ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία και θέσεις εργασίας

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023/1544, η οποία αφορά τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Την παρουσίασή του θα αναλάβει ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Το έκτο θέμα θα εισηγηθεί η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και αφορά τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού θέσεων για την παροχή εργασίας στην Ελλάδα κατά το 2027.