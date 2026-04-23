Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Υγιής μητέρα από τη Βρετανία επιλέγει τον θάνατο στην Ελβετία

Η 56χρονη Wendy Duffy είναι - με κάθε ιατρικό όρο - υγιής. Δεν πάσχει από κάποια ανίατη ασθένεια, δεν βρίσκεται στο τέλος της ζωής της. Κι όμως, έχει αποφασίσει να «γράψει» το τέλος.

Όχι γιατί «θέλει να πεθάνει» με την κλασική έννοια. Αλλά γιατί, όπως περιγράφει, η ζωή της σταμάτησε τη στιγμή που έχασε το μοναδικό της παιδί σε ένα τραγικό δυστύχημα.

«Η ζωή μου, η επιλογή μου», λέει. Μια φράση που ακούγεται απλή - και γι' αυτό ακόμη πιο σκληρή. Γιατί πίσω της κρύβεται κάτι που δύσκολα αποτυπώνεται σε λέξεις: ένα πένθος που δεν μαλακώνει με τον χρόνο. Που δεν «θεραπεύεται». Που δεν βρίσκει διέξοδο.

Η συγκινητική εξομολόγηση της συντετριμμένης μητέρας στη Daily Mail, η οποία αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή της αυτή την εβδομάδα στην αμφιλεγόμενη κλινική Pegasos στην Ελβετία, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και από τις δύο πλευρές της συζήτησης για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ίδια έχει ήδη επιχειρήσει μία φορά να δώσει τέλος στη ζωή της - χωρίς επιτυχία. Αυτή τη φορά, όμως, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.

Η απόφαση για το τέλος

Η Wendy Duffy έχει ξεκινήσει τη διαδικασία με την Pegasos στην Ελβετία - μια από τις λίγες χώρες όπου η υποβοηθούμενη αυτοκτονία επιτρέπεται υπό αυστηρούς όρους. Μήνες αξιολογήσεων, ψυχιατρικές γνωματεύσεις, πλήρης έλεγχος του ιστορικού της.

Κρίθηκε ικανή να αποφασίσει. Κρίθηκε ότι ο πόνος της «επαρκεί».

Ενημέρωσε την οικογένειά της - έχει τέσσερις αδελφές και δύο αδελφούς. Όχι όμως για το πότε θα φύγει. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όποιος τη συνοδεύσει ή τη βοηθήσει, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με αστυνομική έρευνα ή ακόμη και ποινική δίωξη.

Έτσι, η απόφαση γίνεται ακόμη πιο μοναχική. Σαν να φεύγεις χωρίς να μπορεί κανείς να σε κρατήσει.

Too heartbroken to carry on: The healthy 56-year-old mother, of sound mind and loved by family, who says she will take her life at a Swiss suicide clinic this week https://t.co/dTex6GFrSZ — Daily Mail (@DailyMail) April 22, 2026

«Καμία θεραπεία δεν με κάνει να θέλω να ζω»

Η 56χρονη μητέρα που έχασε το μοναχοπαίδι της πριν από τέσσερα χρόνια δηλώνει αποφασισμένη και απολύτως συνειδητοποιημένη.

«Δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη. Ξέρω ότι είναι δύσκολο για όλους, αλλά θέλω να πεθάνω και αυτό θα κάνω». Λέει ότι η απόφασή της δεν ήταν στιγμιαία, αλλά αποτέλεσμα μακράς εσωτερικής διεργασίας.

Αποκαλύπτει ότι ξεκίνησε αντίστροφη μέτρηση στο κινητό της από τη στιγμή που έλαβε την τελική έγκριση από την κλινική και συμπληρώνει πως «ανυπομονεί» για το ταξίδι στην Ελβετία.

«Έχω κανονίσει τα πάντα», λέει και εξηγεί ότι έχει ήδη γράψει επιστολές προς τα αγαπημένα της πρόσωπα και έχει επιλέξει ακόμα και τη μουσική που θέλει να ακούγεται τις τελευταίες της στιγμές.

Η Wendy Duffy ισχυρίζεται ότι η απόφασή της να τερματίσει τη ζωή της με υποβοηθούμενη αυτοκτονία σχετίζεται με την αδυναμία της να διαχειριστεί την απώλεια του γιου της.

«Καμία θεραπεία δεν με έκανε να νιώσω ότι αξίζει να ζω», δηλώνει. «Θα μπορούσα να πηδήξω από μια γέφυρα ή ένα κτίριο, αλλά αυτό θα άφηνε πίσω ανθρώπους ψυχικά τραυματισμένους από αυτό που θα έβλεπαν. Δεν θέλω να το κάνω αυτό σε κανέναν», τονίζει.

Στο φόντο μια «παγωμένη» νομοθεσία

Και ενώ η προσωπική της ιστορία προκαλεί έντονο συναισθηματικό αντίκτυπο, έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η σχετική νομοθεσία για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία αναμένεται να «παγώσει», καθώς η Βουλή των Λόρδων φαίνεται να εξαντλεί τον διαθέσιμο χρόνο για την ολοκλήρωση της συζήτησης γύρω από το νομοσχέδιο «Terminally Ill Adults (End of Life) Bill» έως την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Το νομοσχέδιο έχει ήδη εγκριθεί δύο φορές από τη Βουλή των Κοινοτήτων, αν και με μικρότερη πλειοψηφία τη δεύτερη φορά. Για να γίνει νόμος, πρέπει να ολοκληρώσει τα στάδια επεξεργασίας στη Βουλή των Λόρδων, ώστε να συμφωνηθεί το τελικό του κείμενο.

Η Wendy επέλεξε να μοιραστεί δημόσια την ιστορία της, θέλοντας - όπως λέει - να αναδείξει την «αδικία» του ισχύοντος πλαισίου.

Ο «τουρισμός θανάτου» και τα αυστηρά όρια

Σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία, απαγορεύεται οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, και η Pegasos λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Οι ενδιαφερόμενοι καλύπτουν το κόστος των φαρμάκων, τις αμοιβές των γιατρών (οι οποίες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα επίπεδα ενός νοσοκομείου) καθώς και τα έξοδα της κηδείας. Ένα μέρος των εξόδων κατευθύνεται επίσης στο ελβετικό κράτος.

Η αυξανόμενη ανησυχία για το κόστος του λεγόμενου «τουρισμού θανάτου» για τους φορολογούμενους έχει οδηγήσει σε συμφωνία μεταξύ των κλινικών και των Αρχών, ώστε τα έξοδα που σχετίζονται με την αστυνομία και τον ιατροδικαστή - τα οποία είναι υποχρεωτικά σε κάθε θάνατο - να καλύπτονται από τις ίδιες τις κλινικές.

«Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή»

Η Pegasos επιμένει ότι η διαδικασία αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα αυστηρή.

Όπως δήλωσε ο ιδρυτής της, Ruedi Habegger, στη Daily Mail, «υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Διαφορετικά, δεν θα μιλάμε για υποβοηθούμενη αυτοκτονία, αλλά για κάτι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δολοφονία».

Όσοι αντιτίθενται σε οποιαδήποτε αλλαγή της νομοθεσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι αν δοθεί το δικαίωμα στον θάνατο σε ασθενείς τελικού σταδίου, τότε δεν θα αργήσει να επεκταθεί και σε ανθρώπους που δεν βρίσκονται κοντά στο τέλος της ζωής τους.

Mια ιστορία που διχάζει

Η Wendy δεν είναι η πρώτη Βρετανίδα που ταξιδεύει στην Ελβετία. Είναι, όμως, από τις λίγες που μιλούν τόσο ανοιχτά. Και κάπως έτσι, η προσωπική της απόφαση γίνεται δημόσια συζήτηση.

Οι αντίπαλοι της ευθανασίας προειδοποιούν για έναν επικίνδυνο δρόμο χωρίς επιστροφή. Οι υποστηρικτές μιλούν για αξιοπρέπεια και αυτοδιάθεση.

Ανάμεσα στις δύο πλευρές, όμως, παραμένει μια ιστορία που δεν χωρά εύκολα σε επιχειρήματα.



Μια μητέρα που έχασε το παιδί της.

Και μια απόφαση που, για εκείνη, μοιάζει ήδη ειλημμένη.