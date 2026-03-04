Χτυπήθηκε ιρανική φρεγάτα ανοικτά της Σρι Λάνκα: Ανασύρονται σοροί - Σβήνουν οι ελπίδες

Αντικρουόμενες είναι οι πληροφορίες σε σχέση με το περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται ιρανική φρεγάτα στα ανοικτά της Σρι Λάνκα. Ενώ αρχικά το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας έκανε λόγο για χτύπημα από υποβρύχιο και για έναν αριθμό 101 αγνοουμένων και 78 τραυματιών, σε νεότερη ενημέρωση εκπροσώπου του Ναυτικού, επισημαίνεται:

Το περιστατικό συνέβη εκτός των θαλασσίων χωρικών υδάτων της Σρι Λάνκα, αλλά οι Αρχές της χώρας δεσμεύονται να στηρίξουν πλήρως το πλήρωμα.

Το Ναυτικό έχει ήδη ανασύρει σορούς από το σημείο, χωρίς να αναφέρεται ο ακριβής αριθμός. «Για την ώρα, επικεντρωνόμαστε στο να σώσουμε ζωές», σημείωσε ο εκπρόσωπος.



Δεν επιβεβαιώνονται οι συνθήκες του συμβάντος ούτε αν ενεπλάκη υποβρύχιο.

Ο εκπρόσωπος είπε ακόμη ότι 32 άνθρωποι που τραυματίστηκαν στο περιστατικό, διασώθηκαν και πλέον λαμβάνουν φροντίδα στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι και ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα, Βιτζίτα Χέρατ, δεν είχε δώσει λεπτομέρειες ως προς το τι ακριβώς συνέβη. Πλήρωμα 180 ανθρώπων επέβαινε στην ιρανική φρεγάτα Iris Dena, όταν το πολεμικό πλοίο έστειλε μήνυμα SOS σήμερα τα χαράματα, σύμφωνα με τον ίδιο.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνες για άλλα μέλη του πληρώματος της φρεγάτας, η οποία βυθίσθηκε σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων νότια της Σρι Λάνκα, στον Ινδικό Ωκεανό.

«Συνεχίζουμε τις έρευνες, όμως δεν γνωρίζουμε ακόμη τι συνέβη στο υπόλοιπο πλήρωμα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας άλλος εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες να βρεθούν άλλοι επιζώντες.

