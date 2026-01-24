Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: «Κωμικά» τα σενάρια για πώληση του κτιρίου στην Κλαυθμώνος

Τέλος στις φήμες και τα δημοσιεύματα που ήθελαν το ιστορικό κτίριο του Πολεμικού Ναυτικού στην Πλατεία Κλαυθμώνος να βγαίνει προς πώληση, έβαλαν με κατηγορηματικό τρόπο κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι συγκεκριμένες αναφορές, που είδαν το φως της δημοσιότητας σε εφημερίδα, χαρακτηρίζονται από το ΥΠΕΘΑ ως ανυπόστατες και «κωμικές», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση ή σχεδιασμός για την παραχώρηση του ακινήτου.

Πηγές του Υπουργείου υπογραμμίζουν ότι η πραγματικότητα απέχει έτη φωτός από όσα γράφτηκαν, σχολιάζοντας μάλιστα με δόση ειρωνείας τη σύνδεση των επισκέψεων της ηγεσίας με σενάρια περί «πωλητηρίου», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «αλίμονο αν η εκάστοτε επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κτίριο που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζεται με σενάρια πώλησης», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.

Το κτίριο επί της πλατείας Κλαυθμώνος είναι ένα εμβληματικό τοπόσημο για το Πολεμικό Ναυτικό. Στέγασε για δεκαετίες το παλιό Υπουργείο Ναυτικών , ενώ σήμερα φιλοξενεί τη Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας (ΔΔΜ) του Πολεμικού Ναυτικού.