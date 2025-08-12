Υπουργείο Εξωτερικών: ΕΔΕ για την ανάρτηση-πρόκληση από την πρεσβεία μας στο Λουξεμβούργο

Πειθαρχικές διαδικασίες για την -έστω ολιγόωρη- ανάρτηση του χάρτη των κινητοποιήσεων της περασμένης Κυριακής για την Παλαιστίνη κινεί το υπουργείο Εξωτερικών.

Η υπόθεση προκαλεί σάλο και υπονομεύει την στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ σε μια κρίσιμη γεωπολιτική στιγμή.

Το χρονικό

Στον επίσημο λογαριασμό της πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο αναρτήθηκε ο χάρτης με τις πόλεις όπου ήταν προγραμματισμένες κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη την περασμένη Κυριακή (10/8).

Από το περιεχόμενο της ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο έβγαινε αβίαστα το συμπέρασμα ότι η χώρα μας επισήμως υποστήριζε το αίτημα «καμία συνεργασία με το Ισραήλ» και «λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Σύμφωνα με πληροφορίες το άτομο που χειρίζεται τους λογαριασμούς της πρεσβείας στα κοινωνικά δίκτυα φέρεται να υποστήριξε ότι εκ παραδρομής ανάρτησε τη δημοσίευση στον λογαριασμό της πρεσβείας αντί του προσωπικού του λογαριασμού.

Η επίμαχη ανάρτηση που προκάλεσε την ΕΔΕ

Η εξήγηση αυτή δεν φαίνεται να έπεισε την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών που έχει ήδη κινήσει διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες.

Μάλιστα, η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού σε επίσημη δήλωσή της υπογράμμισε ότι «το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας».