Yπουργείο Εξωτερικών: «Έτοιμοι για όλα τα σενάρια με τη «Γαλάζια Πατρίδα», θα αντιδράσουμε»

Στο λιμάνι του Ασντότ θα αφιχθούν τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στον στολίσκο του Global Sumud Flotilla, όπως τόνισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού επαναλαμβάνοντας πως η Αθήνα έχει προβεί σε διαβήματα με τα οποία καλεί την ισραηλινή πλευρά να μεριμνήσει για την ασφάλειά τους και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Όπως σημείωσε, η πρέσβης στο Τελ Αβίβ αύριο Πέμπτη θα μεταβεί στο χώρο της καταγραφής προκειμένου να φροντίσει ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

«Απαιτούμε την απόλυτη τήρηση του Διεθνούς Δικαίου, τον σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών» σημείωσε η κ. Ζωχιού.

«Γαλάζια Πατρίδα»: Είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναβαθμιστεί η ένταση με την Τουρκία ερωτηθείσα για το λεγόμενο νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» επισημαίνοντας πως αυτή τη στιγμή δεν είναι καθαρό και επίσημο το τι προβλέπει η συγκεκριμένη νομοθετική κίνηση της Άγκυρας.



«Το ΥΠΕΞ δεν σχολιάζει δημοσιογραφικές πληροφορίες, δεν έχει υπάρξει καμία πολιτική επίσημη τοποθέτηση. Η Ελλάδα θα αξιολογήσει το ακριβές περιεχόμενο και θα αντιδράσει αναλόγως. Προνοούμε, συγκεντρώνουμε τις αναγκαίες πληροφορίες αλλά σε καμία περίπτωση δεν προβαίνουμε σε κινήσεις που μπορεί να μας εκθέσουν. Θα πρέπει να υπάρξει ακριβής εικόνα του περιεχομένου. Έχουμε προετοιμαστεί για όλα τα δυνατά σενάρια και θα προβούμε αναλόγως του περιεχομένου του νομοσχεδίου στις ανάλογες αντιδράσεις. Το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο» σημείωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.