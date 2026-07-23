Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδικάζουμε τις απειλές των Χούθι κατά της ναυσιπλοΐας

Σε καταδίκη των ανταρτών Χούθι και της πρόθεσής τους να επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία προχώρησε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα με ανακοίνωσή του.

Μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του το υπουργείο εκφράζει τη στήριξή του προς τη Σαουδική Αραβία, σημειώνοντας πως «Η Ελλάδα αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και των κρατών μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, καθώς και της σταθερότητας της παγκόσμιας οικονομίας».

Υπενθυμίζεται πως η Ελλάδα έχει αναλάβει τη διοίκηση της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα που στόχο έχει τη διαφύλαξη της ελεύθερης διακίνησης των διεθνών πλοίων από την περιοχή.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:

«Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθι κατά της ναυσιπλοΐας από και προς τη Σαουδική Αραβία.

Η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 (UNCLOS), παραμένει θεμελιώδης προτεραιότητα.

Η Ελλάδα αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και των κρατών μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, καθώς και της σταθερότητας της παγκόσμιας οικονομίας.

Είμαστε προσηλωμένοι στην περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με τη Σαουδική Αραβία, με στόχο την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας.

Ο διάλογος και η διπλωματία παραμένουν η μόνη βιώσιμη οδός για την επίτευξη διαρκούς πολιτικής λύσης στην Υεμένη. Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξή της στις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη, κ. Hans Grundberg, με στόχο την επίτευξη πολιτικής διευθέτησης μέσω διαπραγματεύσεων, χωρίς αποκλεισμούς, υπό την ηγεσία και την ευθύνη των ίδιων των πολιτών της Υεμένης».