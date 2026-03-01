Υπουργείο Εξωτερικών: Νέες γραμμές έκτακτης ανάγκης για Έλληνες στη Μέση Ανατολή
Η πρωτοβουλία αφορά τόσο γενικές κλήσεις όσο και ειδικές γραμμές για όσους βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποιεί 10 τηλεφωνικές γραμμές έκτακτης ανάγκης για να παρέχει προξενική βοήθεια σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η πρωτοβουλία αφορά τόσο γενικές κλήσεις όσο και ειδικές γραμμές για όσους βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Νέες τηλεφωνικές γραμμές
Οι πολίτες μπορούν να καλούν τον αριθμό +30 2103685730, ο οποίος προστίθεται στις ήδη διαθέσιμες γραμμές:
- +30 2103681000
- +30 2103681730
- +30 2103681350
Ειδικές γραμμές για Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Για Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στα ΗΑΕ, έχουν ενεργοποιηθεί τρεις ειδικές γραμμές, όλες στον αριθμό +30 2103685700, για παροχή άμεσης προξενικής βοήθειας.