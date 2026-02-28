Υπουργείο Εξωτερικών: Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και την Μέση Ανατολή

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία, έχει θέσει σε λειτουργία τη μονάδα διαχείρισης κρίσεων, προκειμένου να παρέχει προξενική συνδρομή σε όσους την έχουν ανάγκη. Οι ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις επίμαχες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

Οι Έλληνες πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να παραμένουν σε επαφή με πρεσβείες και προξενεία, ενώ σε περίπτωση ανάγκης θα ενεργοποιηθεί συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού.

📌 Ενεργοποίηση τηλεφωνικής γραμμής εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή (28.02.2026)



🔗 https://t.co/BYA6qD9F7P pic.twitter.com/dOIgys36qk — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 28, 2026

Προτεραιότητες: Ναυσιπλοΐα και διεθνές δίκαιο

Ιδιαίτερη μέριμνα αποδίδεται στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με ομολόγους του από άλλες χώρες, τονίζοντας ότι ο έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή.

Η προστασία του άμαχου πληθυσμού και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου αποτελούν πρωταρχικό μέλημα της ελληνικής πλευράς.

Έκτακτη συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ

Όλα τα συναφή ζητήματα θα τεθούν προς συζήτηση στην έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, που έχει προγραμματιστεί για σήμερα το απόγευμα, με στόχο τον συντονισμό και την αξιολόγηση των επόμενων βημάτων.