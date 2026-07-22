Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Συνεχίζεται και αύριο Πέμπτη 23/7 η επιφυλακή

Πενήντα αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου στη χώρα, καθώς οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα υψηλές, ενώ επικρατούσαν και ισχυροί άνεμοι. Ευτυχώς, όμως, τα περισσότερα μέτωπα αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, χάρη στην ταχύτατη κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων, όπως ενημερώνει με σημείωμά του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Το υπουργείο επισημαίνει, επίσης, πως η επιφυλακή των αρχών συνεχίζεται και αύριο, Πέμπτη 23 Ιουλίου, όπου σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έχουν τεθεί τρεις περιοχές της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, καθώς στις περιοχές αυτές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Υπουργείου:

«Η σημερινή ημέρα ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα αυξημένη επιχειρησιακή δραστηριότητα για το Πυροσβεστικό Σώμα και το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, καθώς επικράτησαν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες από τις οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, χάρη στην ταχύτατη κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, σημαντικότερες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στα Ζωνιανά Ρεθύμνου, στις Αφίδνες Αττικής, στο Άνω Κεράσοβο Αγρινίου, στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς, στο Ήμερο Πεύκο Πικερμίου και στην Περαχώρα Λουτρακίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι πυρκαγιές περιορίστηκαν ή τέθηκαν χωρίς ενεργό μέτωπο σε σύντομο χρονικό διάστημα, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της άμεσης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και σήμερα στην πρόληψη. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, μόνο για την Αττική, δέχτηκε 11 κλήσεις για θερμές εργασίες, ενώ οι έλεγχοι συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) προχώρησαν σε δύο ακόμη συλλήψεις, σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη Αττικής, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με την εκτέλεση θερμών εργασιών. Από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 213 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 595 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 832.680,92 ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη συστηματική προσπάθεια αντιμετώπισης τόσο της αμέλειας όσο και των εμπρησμών από πρόθεση.

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, το Πυροσβεστικό Σώμα βρισκόταν σε γενική επιφυλακή και σε επιχειρησιακή διασπορά δυνάμεων στις περιοχές πολύ υψηλού και ακραίου κινδύνου, ενώ πραγματοποιούνταν έμφορτες εναέριες περιπολίες στις περιοχές αυτές. Επισημαίνεται ότι, σε τέσσερα περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιάς, εναέρια μέσα που εκτελούσαν έμφορτη περιπολία επενέβησαν άμεσα, αποτρέποντας την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Η επιχειρησιακή αυτή διάταξη συνέβαλε καθοριστικά στην άμεση ανίχνευση και την ταχεία απόκριση των δυνάμεων στα περιστατικά που εκδηλώθηκαν. Παράλληλα, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας παρέμεινε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, τις Περιφέρειες, τους Δήμους, τη Δασική Υπηρεσία, τον ΔΕΔΔΗΕ, τον ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ και τις εθελοντικές οργανώσεις να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εξασφαλίζοντας τον άμεσο συντονισμό και την αποτελεσματική διαχείριση των συμβάντων.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς ευχαρίστησε όλα τα στελέχη που συμμετείχαν στη σημερινή επιχειρησιακή προσπάθεια, καθώς και τους εκπροσώπους των Περιφερειών, των Δήμων, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του ΕΚΑΒ, των Δασικών Υπηρεσιών και των εθελοντικών οργανώσεων, υπογραμμίζοντας ότι η αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί τον βασικό παράγοντα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος. Τόνισε ακόμη ότι οι επόμενοι δύο μήνες παραμένουν ιδιαίτερα απαιτητικοί και απαιτούν συνεχή ετοιμότητα, συντονισμό και υπευθυνότητα από όλους.

Για αύριο, Πέμπτη 23 Ιουλίου, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έχουν τεθεί η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, καθώς στις περιοχές αυτές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4). Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση, ενώ το Υπουργείο καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω του 112».