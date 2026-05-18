Υπουργείο Οικονομικών για τις προτάσεις Ανδρουλάκη: Μαζί με τον Τσίπρα μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις

Απάντηση στις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος και τα «κόκκινα» δάνεια δίνει το υπουργείο Οικονομικών, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «ανέξοδες υποσχέσεις» και επιστροφή σε πολιτικές που, όπως αναφέρει, «η χώρα πλήρωσε ακριβά».

Από το υπουργείο Οικονομικών συνδέουν ευθέως τις πρόσφατες τοποθετήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για «ρεσιτάλ δημαγωγίας» γύρω από το ιδιωτικό χρέος και υποστηρίζοντας ότι αναπαράγονται «χρεοκοπημένες συνταγές» που επιβάρυναν τους συνεπείς πολίτες και δοκίμασαν τις αντοχές του τραπεζικού συστήματος.

Αναφορικά με την πρόταση για επαναφορά ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου Κατσέλη, το υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο πλαίσιο, χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες, θα οδηγούσε ξανά σε πολυετείς δικαστικές εκκρεμότητες και καθεστώς αβεβαιότητας. Μάλιστα, επικαλείται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία περίπου το 43% των αιτήσεων που είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη κρίθηκαν τελικά από τα δικαστήρια ως μη δικαιούμενες προστασίας.

Στον αντίποδα, όπως αναφέρει το Υπ. Οικονομιών, η κυβέρνηση προβάλλει ως βασικό εργαλείο τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, σημειώνοντας ότι πλέον λειτουργεί με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, διευρυμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και αυξημένη προστασία της μεσαίας τάξης. Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, η φιλοσοφία της ρύθμισης είναι η προστασία της κύριας κατοικίας μέσω συνολικής διευθέτησης των οφειλών και αξιοποίησης της λοιπής περιουσίας, ώστε να επιτυγχάνεται χαμηλότερη μηνιαία δόση και ουσιαστική ελάφρυνση.

Αιχμές διατυπώνει το υπουργείο και για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να δίνεται στον δανειολήπτη η δυνατότητα εξαγοράς του δανείου του πριν αυτό μεταβιβαστεί σε fund και στην ίδια ευνοϊκή τιμή. Όπως υποστηρίζει, μια τέτοια πρόβλεψη θα δημιουργούσε ισχυρό κίνητρο στρατηγικής αθέτησης πληρωμών, καθώς οι οφειλέτες θα είχαν συμφέρον να σταματούν να εξυπηρετούν τα δάνειά τους προσδοκώντας μεταγενέστερη επαναγορά σε χαμηλότερη αξία.

Ανάλογη είναι η κριτική και για την πρόταση περιορισμού της ευθύνης των εγγυητών, με το ΥΠΟΙΚ να προειδοποιεί ότι ουσιαστικά θα αποδυνάμωνε τον θεσμό της εγγύησης και θα οδηγούσε σε αυστηρότερους όρους χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι μια τέτοια ρύθμιση χωρίς προϋποθέσεις και κριτήρια έρχεται, όπως λένε, σε σύγκρουση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αφερεγγυότητας και τα δικαιώματα ψήφου των πιστωτών στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης.

Το υπουργείο Οικονομικών απορρίπτει και την πρόταση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, σημειώνοντας ότι μεγάλο μέρος αυτών των δανείων έχει τιτλοποιηθεί μέσω του προγράμματος «Ηρακλής» με κρατικές εγγυήσεις. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ενδεχόμενη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους της επιβάρυνσης στις τράπεζες ή στους servicers θα κατέληγε τελικά να επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο.

Παράλληλα, το ΥΠΟΙΚ απαντά και στις αιτιάσεις περί ανεπαρκούς ελέγχου των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, υποστηρίζοντας ότι ήδη εφαρμόζεται αυστηρό πλαίσιο εποπτείας μέσω του νόμου 5072/2023, με αρμόδιες αρχές την Τράπεζα της Ελλάδος και τις ανεξάρτητες εποπτικές αρχές, οι οποίες –όπως σημειώνεται– έχουν ήδη επιβάλει πρόστιμα όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις.

«Η χώρα πλήρωσε ακριβά τον λαϊκισμό στο παρελθόν και πλέον έχει ανάγκη από σοβαρές, εφαρμόσιμες και κοινωνικά δίκαιες λύσεις», τονίζουν κυβερνητικές πηγές, επιμένοντας ότι η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους απαιτεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών, τη στήριξη της μεσαίας τάξης και τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.