Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας: 51 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα το τελευταίο 24ωρο

51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν σήμερα, Πέμπτη 23/7, οι πυροσβεστικές δυνάμεις της χώρας, σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Τα περισσότερα μέτωπα αφορούσαν περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, αυτή την ώρα βρίσκεται εν εξελίξει πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 22:00 σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Λιβάδι Θεσσαλονίκης, όπου και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να τη θέσουν υπό έλεγχο και να τη σβήσουν. Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συμμετέχουν 46 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 πυροσβεστικά οχήματα.

Ολόκληρη η ενημέρωση του υπουργείου:

«Το τελευταίο 24ωρο, το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να αντιμετωπίσει 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, με την επιχειρησιακή πίεση να συγκεντρώνεται στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η εκδήλωση πολλαπλών ταυτόχρονων πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή απαιτεί συνεχή εγρήγορση και άμεσο συντονισμό των διαθέσιμων δυνάμεων, προκειμένου να ανακοπεί η εξάπλωσή τους πριν λάβουν επικίνδυνες διαστάσεις. Παράλληλα, ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών στην ίδια περιοχή επιβάλλει τη διάσπαση των διαθέσιμων επιχειρησιακών δυνάμεων, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας.

Μία από τις πλέον απαιτητικές επιχειρήσεις διεξήχθη στο Δερβένι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, όπου εκδηλώθηκε μία από τις δυσκολότερες πυρκαγιές του 24ώρου. Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκε μια ισχυρή δύναμη αποτελούμενη από 120 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 33 οχήματα, ενώ πολύτιμη ήταν και η συνδρομή των εθελοντών. Στο πεδίο βρέθηκαν και επιχείρησαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επίσης, η επιχείρηση ενισχύθηκε σημαντικά από αέρος με 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ από την έναρξη του συμβάντος γινόταν επόπτευση του πεδίου επιχειρήσεων από 2 drones. Καθοριστική ήταν και η διεθνής συνδρομή με τη συμμετοχή 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στην περιοχή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Προεγκατάστασης Δυνάμεων.

Συνεκδοχικά προκύπτει για ακόμη μία μέρα αρκετά μεγάλη συγκέντρωση συμβάντων στην Κεντρική Μακεδονία που προκαλεί έντονη ανησυχία. Πυρκαγιές οι οποίες είτε έχουν ελεγχθεί από τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος είτε είναι εν εξελίξει στην περιοχή, είναι εμφανές ότι ασκούν ιδιαίτερη πίεση.

Αυτή την ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη μία πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 22:00 σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Λιβάδι Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 46 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες και υποδομές, ενώ έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Ο μεγάλος αριθμός ενάρξεων, αν συνδυαστεί με συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, ξηρής βλάστησης, ισχυρών ανέμων αλλά και αμελούς ανθρώπινης δραστηριότητας, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης ακραίων πυρκαγιών, ενώ ακόμη και ένα μικρό περιστατικό μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε σοβαρό συμβάν με οδυνηρές επιπτώσεις. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει εκ νέου ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά».