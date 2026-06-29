Υπουργείο Υγείας: Αλλαγές στην ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικού Σχεδιασμού

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, νέο πρόσωπο αναμένεται να αναλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, καθώς αποχωρεί ο Άρης Αγγελής.

Ουσιαστικά πρόκειται για ενεργοποίηση της παραίτησης που είχε υποβάλλει πριν από περίπου 6 μήνες ο κ. Αγγελής. Νέα Γενική Γραμματέας αναμένεται να αναλάβει η νομικός Δάφνη Νικολάου.

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό βασικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας, μεταξύ των οποίων η φαρμακευτική πολιτική, η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας (HTA), η διαμόρφωση πολιτικών πρόληψης και η παρακολούθηση της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων του υπουργείου.

Πληροφορίες θέλουν τον κ. Αγγελή να αναλαμβάνει επικεφαλής της αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας, η οποία αναμένεται να αναβαθμιστεί σταδιακά σε φορέα.

Η αλλαγή, που αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας, συνδέεται και με τις εξελίξεις στην αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας (HTA), καθώς η Ελλάδα καλείται να προσαρμοστεί στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κοινή κλινική αξιολόγηση νέων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο σχεδιάζει την περαιτέρω θεσμική αναβάθμιση του μηχανισμού HTA.

Κατά συνέπεια, αναμένεται να αντικαταστήσει και την επικεφαλής της Επιτροπής HTA, Φλώρα Μπακοπούλου, η οποία απομακρύνεται από τη θέση.

Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας για την αναδιοργάνωση των δομών που σχετίζονται με τη χάραξη πολιτικής και την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, ενόψει και της πλήρους εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου για το HTA.