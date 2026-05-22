Υπουργείο Υγείας για Ειρήνη Αγαπηδάκη: «Δε συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας»

Ανακοίνωση αναφορικά με την κατάσταση της υγείας της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, εξέδωσε το υπουργείο:

«Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για καθαρά προληπτικούς λόγους, μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας».

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Αγαπηδάκη ενώ βρισκόταν στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, αισθάνθηκε αδιαθεσία. Μεταφέρθηκε άμεσα στο ιατρείο της Βουλής, από όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.