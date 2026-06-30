Υπουργικό Συμβούλιο: Μητσοτάκης και εκλογές σαν τον βοσκό με τον λύκο

Ημέρες απολογισμού και προγραμματισμού είναι οι τελευταίες για το Μέγαρο Μαξίμου σε τέτοιο βαθμό, που σε πολλούς τόσο εντός, όσο και εκτός της Νέας Δημοκρατίας ενισχύεται η εντύπωση ότι το εκλογικό σενάριο του Σεπτεμβρίου κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος. Κανονικό καρδιογράφημα δηλαδή από τον Μητσοτάκη που θα τους τρελάνει όλους στο τέλος όπως ο βοσκός με τον λύκο.

Από το Μέγαρο Μαξίμου αντιτείνουν πως η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει την ίδια πεπατημένη σχεδόν ευλαβικά τα τελευταία 7 χρόνια χάριν της διαφάνειας και της διευκόλυνσης της λογοδοσίας, προκειμένου να μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγχουν οι πολίτες τη συνέπεια λόγων και πράξεων της κυβέρνησης.

Σε αυτό το πλαίσιο η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι κομβική, καθώς ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, θα παρουσιάσουν τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου, αλλά και τον προγραμματισμό των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου του 2026. Υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος ξεχωρίζει από τις δράσεις, που ολοκληρώθηκαν τους προηγούμενους μήνες την ψήφιση του νέου κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου, αλλά και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ από την Υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Αντιστοίχως, ανάμεσα στα ορόσημα προς ολοκλήρωση, που ξεχωρίζουν το β εξάμηνο του τρέχοντος έτους διακρίνουμε την ενσωμάτωση των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο από τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρο Παπασταύρου, το Εθνικό Απολυτήριο από την Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και την ολοκλήρωση του Ε 65 και την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά από τον Υπουργό Υποδομών, Χρίστο Δήμα.

Όπως παρατηρεί έμπειρο κυβερνητικό στέλεχος, κοντά στον απόλυτο στόχο της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος σε συνάρτηση με την αποκλιμάκωση των τιμών στο ράφι των σουπερμάρκετ προτάσσεται η μάχη με το βαθύ Κράτος με την ενσωμάτωση των πολεδομιών, παραδοσιακή εστία διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων, αλλά και η ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής, όπως οδικοί άξονες, σαν τον Ε 65, που ενισχύουν το αίσθημα εκσυγχρονισμού και ασφάλειας.