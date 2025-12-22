Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη θα συνεδριάσει αύριο, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:00, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν είναι η εισήγηση που θα πραγματοποιήσει ο αντιπροέδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026.

Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης και ο υφυπουργός Γιάννης Μπούγας θα παρουσιάσουν το νομοσχέδιο για τη δημιουργία Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς.

Στη συνεδρίαση θα τεθεί επίσης το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τον αρμόδιο υπουργό, Γιάννη Κεφαλογιάννη να παρουσιάζει το νέο πλαίσιο για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης απέναντι σε δασικές πυρκαγιές και άλλες φυσικές, τεχνολογικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.

Τέλος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου θα εισηγηθεί πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.