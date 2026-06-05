Υψηλή απόδοση μαζί με δυνατότητα συναλλαγών: Η νέα λογική στην αποταμίευση με τον λογαριασμό CrediaBank Prime Savings

Η καθημερινή οικονομική διαχείριση για τα περισσότερα νοικοκυριά δεν αφορά πλέον μόνο το «πώς θα καλυφθούν οι λογαριασμοί», αλλά και το πώς οι αποταμιεύσεις μπορούν να παραμένουν ενεργές και αποδοτικές. Σε μια εποχή που η αξία των αποταμιεύσεων επηρεάζεται από τον πληθωρισμό και τα επιτόκια επανέρχονται στο προσκήνιο, όλο και περισσότεροι αναζητούν λύσεις που γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στην απόλυτη ρευστότητα και την ελκυστική απόδοση του επιτοκίου.

Ο νέος λογαριασμός ταμιευτηρίου CrediaBank Prime Savings σχεδιάστηκε με στόχο να δίνει τόκο από το πρώτο ευρώ, χωρίς να απαιτείται δέσμευση των χρημάτων, όπως σε μία προθεσμιακή κατάθεση. Η βασική λογική του λογαριασμού είναι απλή: τα χρήματα παραμένουν διαθέσιμα 24/7 για καθημερινές συναλλαγές, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να αποδίδουν εισόδημα από τους τόκους, προσφέροντας μια πιο «ζωντανή» και κερδοφόρα μορφή αποταμίευσης σε σχέση με τον απλό λογαριασμό ταμιευτηρίου.

Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 1,15% για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ, με ελάχιστη αρχική κατάθεση τα 5.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα προϊόν που στοχεύει στην επιβράβευση των νέων καταθέσεων, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την ευελιξία κινήσεων. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι τόκοι υπολογίζονται με βάση το μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο και αποδίδονται στο τέλος κάθε εξαμήνου, δηλαδή στις 30 Ιουνίου και στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ενώ υπόκεινται σε φορολόγηση 15%, όπως ισχύει γενικά για τους λογαριασμούς καταθέσεων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο ορισμός των «νέων κεφαλαίων», καθώς ο λογαριασμός δεν αφορά οποιαδήποτε κατάθεση. Ως «νέα» θεωρούνται τα ποσά που δεν υπήρχαν στην CrediaBank πριν από τις 31 Μαρτίου 2026 και που από αυτή την ημερομηνία έχουν αυξήσει ισόποσα τη συνολική καταθετική θέση του πελάτη. Οι καταθέσεις αυτές μπορούν να προέρχονται από μετρητά, εμβάσματα ή κατάθεση επιταγών από άλλη τράπεζα. Με αυτόν τον τρόπο, ο λογαριασμός επιβραβεύει με υψηλότερες αποδόσεις είτε νέους είτε υφιστάμενους στην Τράπεζα πελάτες για νέα αποταμιευτικά κεφάλαια.

Το προνομιακό για τα δεδομένα της αγοράς επιτόκιο 1,15% αφορά σε ποσά έως € 50.000.

Από πλευράς διαχείρισης των χρημάτων, ο λογαριασμός CrediaBank Prime Savings δίνει έμφαση στην ευελιξία. Τα χρήματα παραμένουν διαθέσιμα χωρίς περιορισμούς στις συναλλαγές για ευελιξία σε εισπράξεις και πληρωμές. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα ανοίγματος λογαριασμού ανά πάσα στιγμή σε κατάστημα, χωρίς ραντεβού, κάτι που διευκολύνει όσους θέλουν άμεση πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες. Σε επίπεδο λειτουργικότητας, περιλαμβάνονται επίσης δωρεάν πάγιες εντολές, δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα, χρεωστική κάρτα και πρόσβαση σε ψηφιακή τραπεζική μέσω e-banking και mobile banking.

Στην πράξη, τέτοιου τύπου λογαριασμοί απευθύνονται κυρίως σε όσους διατηρούν αποταμιεύσεις που δεν θέλουν να «κλειδώσουν», αλλά ταυτόχρονα δεν επιθυμούν να μένουν ανενεργές. Για παράδειγμα, ένα ποσό που προορίζεται για μελλοντική αγορά, έκτακτες ανάγκες ή απλώς ως «μαξιλάρι ασφαλείας» μπορεί να τοποθετηθεί σε έναν τέτοιο λογαριασμό, ώστε να έχει μια ικανοποιητική απόδοση, χωρίς να χάνεται η δυνατότητα άμεσης ρευστότητας. Η αξία του λογαριασμού CrediaBank Prime Savings έγκειται στον συνδυασμό απόδοσης και άμεσης πρόσβασης στα χρήματα χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Σε ένα περιβάλλον όπου οι αποταμιευτικές επιλογές συχνά απαιτούν συμβιβασμούς ανάμεσα σε απόδοση και ευελιξία, η ύπαρξη λύσεων που επιχειρούν να γεφυρώσουν αυτό το κενό αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον μέσο αποταμιευτή.

Τελικά, η καθημερινή διαχείριση χρημάτων δεν είναι μόνο θέμα αριθμών, αλλά και στρατηγικής: πώς κατανέμεις τα διαθέσιμα κεφάλαια, πώς αξιοποιείς τη ρευστότητα και πώς εξασφαλίζεις ότι ακόμη και τα «αδρανή» χρήματα έχουν έναν ρόλο. Σε αυτό το πλαίσιο, λογαριασμοί όπως ο CrediaBank Prime Savings εντάσσονται σε μια ευρύτερη τάση της τραπεζικής αγοράς που επιχειρεί να κάνει την αποταμίευση πιο λειτουργική, χωρίς να τη μετατρέπει σε περίπλοκη διαδικασία.

Άνοιξε κι εσύ σήμερα έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου CrediaBank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% σε οποιοδήποτε κατάστημα CrediaBank, χωρίς ραντεβού.