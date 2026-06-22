Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 3) προβλέπεται σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας.

Στο επίπεδο 3 επικινδυνότητας βρίσκεται η Αττική και η Βοιωτία, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας. Αυξημένος κίνδυνος προβλέπεται επίσης για τη Λέσβο, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο, την Ικαρία, την Κάρπαθο και την Κάσο, ενώ σε κατηγορία υψηλού κινδύνου εντάσσεται το σύνολο της Κρήτης και περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας.

Φωτ.: Πολιτική Προστασία

Η αυξημένη ετοιμότητα των αρχών έρχεται μετά το ιδιαίτερα δύσκολο τελευταίο 48ωρο, κατά το οποίο εκδηλώθηκαν συνολικά 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

Οι ισχυροί άνεμοι που επικράτησαν σε πολλές περιοχές ευνόησαν την ταχεία εξάπλωση των μετώπων, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό τους.

Από τις σημαντικότερες πυρκαγιές του Σαββατοκύριακου ήταν εκείνες στην Εύβοια, την Κορινθία, τη Ροδόπη, τη Σύρο και την Αλεξανδρούπολη, όπου κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Παράλληλα, οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν σε επτά συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, η πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, γεγονός που καθιστά επιτακτική την τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, ειδικά στις περιοχές όπου προβλέπεται αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς.