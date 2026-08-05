Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της περνά η Υρώ Μανέ, καθώς η μητέρα της, Γεωργία, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Η θλιβερή είδηση τη βρήκε στη Χίο, τον τόπο καταγωγής της, όπου βρισκόταν για την προγραμματισμένη παράσταση της καλοκαιρινής περιοδείας του έργου «Ρωμαίος και Ιουλιέτα».

Παρά τον βαρύ προσωπικό της πόνο, η αγαπημένη ηθοποιός πήρε μια απόφαση που συγκίνησε όσους βρέθηκαν στο πλευρό της: ανέβηκε κανονικά στη σκηνή και αφιέρωσε την παράσταση στη μνήμη της μητέρας της.

«Ο πόνος είναι δικός μου, πάνω απ' όλα είμαι ηθοποιός»

Η Υρώ Μανέ επιβεβαίωσε σε τοπικό μέσο ότι δεν θα ακύρωνε την παράσταση, επιλέγοντας να τηρήσει την επαγγελματική της δέσμευση απέναντι στο κοινό.

«Ο πόνος είναι δικός μου, πάνω απ' όλα είμαι ηθοποιός», ανέφερε, εξηγώντας πως η βραδιά θα ήταν αφιερωμένη στη μητέρα της, σε έναν ιδιαίτερα συγκινητικό αποχαιρετισμό.

Η απόφασή της έγινε δεκτή με σεβασμό από τους συνεργάτες και τους θεατές, καθώς η ίδια κλήθηκε να ισορροπήσει ανάμεσα στην προσωπική απώλεια και στην ευθύνη της απέναντι στο θέατρο.

Το συγκινητικό μήνυμα του Σπύρου Μπιμπίλα

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή και ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος συμμετέχει στην ίδια θεατρική παραγωγή.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε τη στήριξή του στην Υρώ Μανέ, γράφοντας πως η παράσταση δόθηκε μέσα σε βαρύ πένθος και αφιερώθηκε στη μνήμη της «Χιώτισσας κυρά Γεωργίας».

Παράλληλα, υπογράμμισε πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να ανέβει στη σκηνή όταν βιώνει μια τόσο μεγάλη προσωπική απώλεια, στέλνοντας δημόσια μήνυμα συμπαράστασης στη συνάδελφό του.

Μια παράσταση που μετατράπηκε σε φόρο τιμής

Η παράσταση παρουσιάστηκε στο Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» της Χίου, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας του έργου.

Η συγκεκριμένη βραδιά είχε ξεχωριστή σημασία για την Υρώ Μανέ, καθώς πραγματοποιήθηκε στον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Μέσα σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, η αυλαία άνοιξε κανονικά, όμως αυτή τη φορά το χειροκρότημα απέκτησε έναν διαφορετικό συμβολισμό.

Για την ηθοποιό, δεν ήταν απλώς μια ακόμη παράσταση. Ήταν ένας σιωπηλός, βαθιά προσωπικός αποχαιρετισμός στη μητέρα της, την οποία τίμησε με τον τρόπο που γνωρίζει καλύτερα: πάνω στη σκηνή.