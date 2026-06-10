Υβριδικά αυτοκίνητα: Στο τραπέζι διορθώσεις στο νέο καθεστώς φορολογίας μετά το κύμα αντιδράσεων

Υπό τη σκιά των έντονων αντιδράσεων στην αγορά αυτοκινήτου για τις αλλαγές στη φορολογία των υβριδικών και εταιρικών αυτοκινήτων, που φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει διορθωτικές κινήσεις ακόμη και απόσυρση των σχετικών διατάξεων. Οι τελικές αποφάσεις για το είδος και την έκταση των παρεμβάσεων αναμένεται να ληφθούν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης



Στο πυρήνα των αντιδράσεων από εισαγωγείς, εμπόρους, εταιρείες leasing και καταναλωτές βρίσκεται η ρύθμιση για ενιαία απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης για τα υβριδικά ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ανεξαρτήτως των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ενώ σήμερα για τα υβριδικά με εκπομπές έως 50 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο η απαλλαγή ανέρχεται στο 75% και για υψηλότερες εκπομπές στο 50%.

O περιορισμός της απαλλαγής στο 50% από 75% θα οδηγήσει αυτόματα σε αυξήσεις στις λιανικές τιμές πώλησης των αυτοκινήτων. Για παράδειγμα για όχημα με κανονικό τέλος ταξινόμησης 4.000 ευρώ, η επιβάρυνση αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ και διαμορφώνεται στα 2.000 ευρώ από 1.000 ευρώ. Πάντως το νομοσχέδιο προβλέπει ότι διατηρείται η απαλλαγή 75% για τα υβριδικά οχήματα που εισήχθησαν στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως και την 31η Μαΐου 2026 και έχουν εκπομπές CO₂ έως 75 γρ./χλμ.



Παράλληλα με τις νέες διατάξεις καταργούνται οι απαλλαγές από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία για παροχές σε είδος και αποζημιώσεις που σχετίζονται με υβριδικά οχήματα εκπομπών έως 50 γρ./χλμ. ενώ διατηρούνται αποκλειστικά για οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων. Επισημαίνεται ότι με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς οι αποζημιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών ηλεκτρικής φόρτισης δεν θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Καταργείται η εξαίρεση για εργαζομένους, εταίρους ή μετόχους

Επιπλέον καταργείται η εξαίρεση που ίσχυε για την παραχώρηση υβριδικών εταιρικών οχημάτων χαμηλών ρύπων προς εργαζομένους, εταίρους ή μετόχους η οποία διατηρείται μόνο για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα υπό την προϋπόθεση ότι το όριο λιανικής τιμής προ φόρων δεν ξεπερνά τις 40.000 ευρώ.



Οι εισαγωγικές εταιρείες υποστηρίζουν ότι η μείωση των κινήτρων θα επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις υβριδικών και ιδιαίτερα των plug-in hybrid μοντέλων, τα οποία τα τελευταία χρόνια κατέγραψαν σημαντική αύξηση χάρη στα φορολογικά τους πλεονεκτήματα ενώ εκφράζουν φόβοι ότι θα υπάρξει ανατροπή επιχειρηματικών σχεδίων και επενδύσεων που βασίστηκαν στο προηγούμενο καθεστώς.



Την ίδια ώρα παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους γηραιότερους στόλους αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μέση ηλικία περίπου 18 ετών και ότι περιορισμός των κινήτρων για τα σύγχρονα υβριδικά οχήματα θα αποτελέσει τροχοπέδη στην ανανέωση του στόλου και τη μείωση των εκπομπών ρύπων.