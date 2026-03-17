Ζαχαράκη για καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη: «Θα αποδοθούν ευθύνες - Τα σχολεία δεν είναι ζούγκλα»

Η Σοφία Ζαχαράκη τοποθετήθηκε για την υπόθεση της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη, διαβεβαιώνοντας ότι θα αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύψουν, ενώ παράλληλα επιχείρησε να βάλει τέλος –όπως είπε– σε μια στρεβλή εικόνα που συχνά εμφανίζεται στον δημόσιο διάλογο για την κατάσταση στα σχολεία. «Η εκπαίδευση δεν είναι ζούγκλα», τόνισε, μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (17/3) στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action 24, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό που δεν αντικατοπτρίζει τη συνολική πραγματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε την εμπιστοσύνη της στο ελληνικό δημόσιο σχολείο και στους εκπαιδευτικούς, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι, όπως σε κάθε επάγγελμα, υπάρχουν και περιπτώσεις ακαταλληλότητας που πρέπει να ελέγχονται.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή «η κατάλυση των κανόνων και της χρηστής συμπεριφοράς», δίνοντας έμφαση στον σεβασμό που πρέπει να καλλιεργείται μέσα στη σχολική κοινότητα. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης της αξιολόγησης, η οποία –όπως είπε– εφαρμόζεται «χωρίς τιμωρητικό χαρακτήρα, με παιδευτικό και καθοδηγητικό ρόλο», καθώς και στην αυξημένη παρουσία ειδικών στα σχολεία, σημειώνοντας ότι πλέον υπάρχουν περισσότεροι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών.



Η υπουργός Παιδείας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη συνεργασία όλων των πλευρών, επισημαίνοντας πως «γονείς, εκπαιδευτικοί και παιδιά δεν είμαστε σε αντιπαράθεση, αλλά σε σύνθεση», με κοινό στόχο την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Επίσης, έστειλε σαφές μήνυμα για την απόδοση ευθυνών, δηλώνοντας πως «τίποτα δεν θα με εμποδίσει από το να αποδώσω ευθύνες όπως πρέπει», σε περιπτώσεις αμέλειας ή παραβίασης καθηκόντων, διαβεβαιώνοντας ότι θα διασφαλιστεί τόσο η στήριξη των εκπαιδευτικών όσο και το δίκαιο για τους μαθητές.

Υπογράμμισε πως ήδη «έχουμε τέσσερα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια» και πρόσθεσε πως αναμένονται να ξεκινήσουν σύντομα να λειτουργούν στη χώρα μας άλλα τόσα. Σημείωσε ότι στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι φέτος να γίνουν νωρίτερα οι προσλήψεις αναπληρωτών.

«Λύνεται εκκρεμότητα ετών, φοιτητές ΤΕΙ θα πάρουν πτυχίο πανεπιστημίου»

Μιλώντας για την κυβερνητική παρέμβαση που είναι στα σκαριά για την απαγόρευση των social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών, τόνισε ότι ήδη υπάρχει το μέτρο της απαγόρευσης της χρήσης κινητών την ώρα του σχολείου, από το οποίο -όπως είπε - έχουν προκύψει αρκετές «καμπάνες» σε μαθητές. Τέλος, ανέφερε πως λύνεται μια εκκρεμότητα ετών καθώς απόφοιτοι των ΤΕΙ θα πάρουν πτυχίο πανεπιστημίου.