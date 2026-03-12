Ζαχαράτος για Μαρίνο: «Ήταν πρωτοπόρος τότε που οι άνθρωποι δεν εξομολογούνταν τις σκληρές αλήθειες»

Ο Τάκης Ζαχαράτος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» για την απώλεια του Γιώργου Μαρίνου αποκαλύπτοντας μερικές στιγμές από την προσωπική τους σχέση. «Θεωρώ ότι είναι τεράστια απώλεια το φευγιό ενός τόσο μεγάλου καλλιτέχνη. Άνοιξε ο δρόμος για όλους τους επόμενους, έσκαψε βουνά για να κάνει τη λεωφόρο που λέγεται Γιώργος Μαρίνος.

Πιστεύω ότι είναι ένα εγχειρίδιο της τέχνης που θα πρέπει να διδάσκεται στις δραματικές σχολές για τη δύναμή του, την αλήθεια του, την αξιοπρέπειά του και πάνω από όλα την ειλικρίνειά του σε μια εποχή που δύσκολα οι άνθρωποι -ακόμη και τώρα- δεν εξομολογούνται τις σκληρές αλήθειες, ήταν και εκεί πρωτοπόρος».

«Σ’ ευχαριστώ και μπράβο σου»

«Είχα την τιμή να τον γνωρίσω, να με καλέσει στη Μέδουσα για να συνεργαστούμε και αυτό είναι κι αφορμή ενός σεναρίου που έχω γράψει για τη σχέση μας, που κάποια στιγμή εύχομαι να γίνει στο θέατρο ή στο σινεμά. Έμεινα στο καμαρίνι του για να μου κάνει μία εξομολόγηση πολύ μεγάλη για τη ζωή του. Με ρωτούσε για τη ζωή μου και μου έδωσε πάρα πολλές συμβουλές…

Όταν δούλευα εκεί, ο επιχειρηματίας μου έλεγε: εδώ κάθε βράδυ έκλαιγε ο Μαρίνος από την αγωνία του να φτάσει το ρεκόρ του, ένα ρεκόρ που δεν θα ξεπεραστεί ποτέ, δεν θα τον αντικαταστήσει κανένας ποτέ. Ήρθε με λάμψη, ταλέντο, ομορφιά και τύχη. Συνάντησε σπουδαίους δασκάλους. Μάθαινα τα νέα του και ποτέ δεν τα δημοσιοποίησα γιατί είναι δικά του. Θα μείνω σπουδαία η κληρονομιά που αφήνει σε όλους μας. Σε ευχαριστώ και μπράβο σου».