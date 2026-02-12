Ζαχαριάδης κατά Στουρνάρα: Αδιανόητο να δίνει συνέντευξη στον προπαγανδιστικό μηχανισμό τρολ της ΝΔ

Έντονη ήταν η αντίδραση που προκάλεσε στην Κουμουνδούρου η συνέντευξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στην «Ομάδα Αλήθειας».

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, ανέφερε πως «ανεξαρτήτως αν κάποιος συμφωνεί με τις απόψεις του κ. Γ. Στουρνάρα, την πολιτική του διαδρομή, τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, είναι αδιανόητο να δίνει συνέντευξη στον σκληρό προπαγανδιστικό μηχανισμό τρολ της Νέας Δημοκρατίας, την περίφημη "Ομάδα Αλήθειας"».

Ο κ. Ζαχαριάδης υποστήριξε πως αυτά είναι «αδιανόητα για ευρωπαϊκή χώρα» και δεν συμβαίνουν «ούτε στον τρίτο κόσμο». Συνεχίζοντας την (γραπτή) δήλωσή του, πρόσθεσε: «Δεν σέβεται λίγο το θεσμικό του ρόλο; Η χώρα έχει μπει σε έναν απερίγραπτο θεσμικό εκφυλισμό. Ιδίως ο διοικητής της ΤτΕ θα έπρεπε να είναι διπλά προσεκτικός, διότι η "Ομάδα Αλήθειας" συνδέεται με την αμαρτωλή Blue Skies.

»Με ποια αξιοπιστία θα αντιμετωπίσει κάποιος πλέον τον κ. Στουρνάρα όταν αυτός δίνει συνέντευξη στον παράνομα χρηματοδοτούμενο βραχίονα προπαγάνδας της ΝΔ, η οποία χρωστάει πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα στις τράπεζες; Η χώρα πρέπει να αναταχθεί και να ανασυγκροτηθεί σε όλα τα επίπεδα. Δεν αξίζει στον ελληνικό λαό τέτοια παρακμή. Για το περιεχόμενο της συνέντευξης θα επανέλθουμε! Υπάρχουν τόσα σοβαρά και αξιόπιστα μέσα… Γιατί διάλεξε την "Ομάδα Αλήθειας";».