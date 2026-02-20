Ζαχαρούχα αναψυκτικά και άγχος: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τους εφήβους

Η κατανάλωση αναψυκτικών και άλλων ροφημάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με παχυσαρκία και μεταβολικά προβλήματα. Τώρα, μια νέα επιστημονική ανασκόπηση έρχεται να προσθέσει έναν ακόμη προβληματισμό: τη σχέση τους με την ψυχική υγεία των εφήβων. Ερευνητές από το Bournemouth University συμμετείχαν σε διεθνή ομάδα που εξέτασε συγκεντρωτικά δεδομένα από παλαιότερες μελέτες για τη διατροφή και την ψυχική υγεία. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο Journal of Human Nutrition and Dietetics.

Όπως διαβάζουμε στο SciTechDaily, η ερευνητική ομάδα δεν πραγματοποίησε νέο πείραμα, αλλά ανέλυσε τα ευρήματα πολλών προηγούμενων ερευνών, αναζητώντας επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί αν υπάρχει σταθερή συσχέτιση ανάμεσα στην κατανάλωση ροφημάτων με ζάχαρη και στην εμφάνιση συμπτωμάτων άγχους σε εφήβους. Η επιλογή της μεθόδου της ανασκόπησης επιτρέπει μια πιο συνολική εικόνα, καθώς συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικούς πληθυσμούς και χώρες, ενισχύοντας τη βαρύτητα των παρατηρήσεων.

Τι έδειξε η διεθνής ανασκόπηση

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά δεδομένα, οι έφηβοι που καταναλώνουν συχνά και σε μεγάλες ποσότητες ζαχαρούχα ποτά εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα να αναφέρουν συμπτώματα άγχους. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αναψυκτικά τύπου σόδας, ενεργειακά ποτά, έτοιμοι χυμοί με προσθήκη ζάχαρης, γλυκά ροφήματα τσαγιού ή καφέ, ακόμη και αρωματισμένα γάλατα. Κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και η χαμηλή διατροφική αξία σε μικροθρεπτικά συστατικά.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αν ληφθεί υπόψη ότι οι αγχώδεις διαταραχές συγκαταλέγονται στις συχνότερες ψυχικές δυσκολίες της εφηβείας. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αύξηση των περιστατικών άγχους σε παιδιά και εφήβους, με ένα σημαντικό ποσοστό νέων να δηλώνει επίμονα συμπτώματα, όπως ανησυχία, ευερεθιστότητα, διαταραχές ύπνου και δυσκολία συγκέντρωσης. Η εφηβεία είναι περίοδος έντονων βιολογικών και κοινωνικών αλλαγών, γεγονός που καθιστά τους νέους πιο ευάλωτους σε ψυχολογικές πιέσεις.

Ο ρόλος των δημόσιων πολιτικών

Παραδοσιακά, οι δημόσιες πολιτικές για τη διατροφή των εφήβων έχουν επικεντρωθεί κυρίως στις σωματικές επιπτώσεις της κακής διατροφής, π.χ. στην παχυσαρκία και τον διαβήτη τύπου 2. Ωστόσο, η νέα ανάλυση υπενθυμίζει ότι η διατροφή δεν επηρεάζει μόνο το σώμα αλλά και τον εγκέφαλο. Τα ροφήματα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη προκαλούν απότομες αυξομειώσεις στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, κάτι που ενδέχεται να σχετίζεται με μεταβολές στη διάθεση και στην ενεργητικότητα, αν και οι ακριβείς μηχανισμοί δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως.

Οι επιστήμονες, πάντως, επισημαίνουν με έμφαση ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν αποδεικνύουν σχέση αιτίου-αποτελέσματος. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι τα ζαχαρούχα ποτά «προκαλούν» άγχος. Οι περισσότερες από τις μελέτες που αναλύθηκαν βασίζονται σε ερωτηματολόγια, όπου οι ίδιοι οι έφηβοι δήλωναν τόσο τις διατροφικές τους συνήθειες όσο και τα συμπτώματα που βιώνουν. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο άλλων παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν και τα δύο. Για παράδειγμα, ένας έφηβος που ήδη αντιμετωπίζει άγχος μπορεί να καταφεύγει συχνότερα σε γλυκά ροφήματα ως μορφή «παρηγοριάς» ή γρήγορης τόνωσης. Παράλληλα, παράγοντες όπως το οικογενειακό περιβάλλον, η έλλειψη ύπνου, η υπερβολική χρήση οθονών ή η χαμηλή φυσική δραστηριότητα θα μπορούσαν να συμβάλλουν τόσο στην αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης όσο και στην επιδείνωση της ψυχικής υγείας. Επομένως, η συσχέτιση που καταγράφεται δεν είναι απλή ούτε μονοδιάστατη.

Τα συμπεράσματα των επιστημόνων

Παρά τους περιορισμούς, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η επαναλαμβανόμενη εμφάνιση της ίδιας τάσης σε διαφορετικές μελέτες δεν μπορεί να αγνοηθεί. Σε μια περίοδο όπου το άγχος στους νέους αυξάνεται, η αναγνώριση τροποποιήσιμων συνηθειών αποκτά ιδιαίτερη αξία. Η μείωση της κατανάλωσης ζαχαρούχων ποτών είναι μια παρέμβαση χαμηλού κόστους και δυνητικά πολλαπλού οφέλους, τόσο για τη σωματική όσο και –ενδεχομένως– για την ψυχική υγεία.

Το βασικό μήνυμα δεν είναι η πρόκληση πανικού ούτε η δαιμονοποίηση ενός προϊόντος, αλλά η επαναξιολόγηση καθημερινών επιλογών. Η εφηβεία είναι περίοδος όπου διαμορφώνονται συνήθειες που συχνά ακολουθούν το άτομο στην ενήλικη ζωή. Η ενίσχυση της πρόσβασης σε υγιεινά ροφήματα, η ενημέρωση γονέων και σχολείων και η ευρύτερη συζήτηση για τη σχέση διατροφής και ψυχικής υγείας ίσως συμπληρώσουν ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της πρόληψης.