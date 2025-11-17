Ζαχαρούλα Τσιριγώτη: Περιμένω το κόμμα Τσίπρα – Μόνο αυτός αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη

Ανοιχτό «πράσινο φως» στις πολιτικές κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, έδωσε η Αντιστράτηγος εν αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, η οποία είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τσίπρα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μόνο εκείνος μπορεί να αποτελέσει σοβαρό αντίπαλο δέος στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε συνέντευξή της στο Action 24 η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη ξεκαθάρισε ότι «περιμένει το κόμμα Τσίπρα», αν και διευκρίνισε ότι η ίδια «δεν ενδιαφέρεται να πολιτευθεί» και δεν θα κατέλθει ως υποψήφια βουλευτής σε περίπτωση που δρομολογηθεί το φημολογούμενο νέο κόμμα.

Ίδρυμα Τσίπρα: Ασφάλεια και Μεταναστευτικό

Η Αντιστράτηγος ε.α., μιλώντας για τη συμμετοχή της στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Τσίπρα, σημείωσε ότι δημιουργούνται ομάδες εργασίας και ότι η ίδια θα έχει την ευθύνη για τους τομείς της ασφάλειας και της παράνομης μετανάστευσης. «Θα δημιουργήσουμε προτάσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες», τόνισε.

Η κ. Τσιριγώτη εξέφρασε επίσης την αγωνία της για την έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, καθώς «θα περιγράφει σε ένα κεφάλαιο το μεταναστευτικό».

Αναφερόμενη στον πρώην πρωθυπουργό, υποστήριξε ότι «είχε μια έντιμη διακυβέρνηση με αξίες» και «αγαπάει και με το παραπάνω τη χώρα του, με τα λάθη του», ενώ χαρακτήρισε σημαντική την αναγνώρισή του σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Κριτική για το μεταναστευτικό

Σχολιάζοντας τη στάση της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό, η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη εκτίμησε ότι πρόκειται για «σκληρή επικοινωνία χωρίς αντίκρισμα». Επισήμανε δε την κρισιμότητα της κατάστασης, καθώς «το 1/3 των παράνομων μεταναστεύσεων της Ευρώπης έρχονται στην Ελλάδα».