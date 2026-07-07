Ζάκυνθος: Μάχη για τη ζωή δίνει 20χρονος Βρετανός μετά από τροχαίο με γουρούνα

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 20χρονος Βρετανός τουρίστας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα με τετράτροχη μοτοσικλέτα («γουρούνα») στη Ζάκυνθο, μόλις μία ημέρα μετά την άφιξή του στο νησί για διακοπές.

Ο Μπράντλεϊ Μπελόμ, από το Σάλφορντ της Βρετανίας, υπέστη βαριά τραύματα στο κεφάλι μετά από σύγκρουση με πούλμαν, το απόγευμα της Παρασκευής 3 Ιουλίου 2026.

Σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική νοσοκομείου της Αθήνας

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο φίλος του που επέβαινε μαζί του στη «γουρούνα» τραυματίστηκε επίσης και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Η μητέρα του νεαρού, Λιάν Ράμπετς, μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα «Manchester Evening News», περιέγραψε τις δραματικές στιγμές όταν πληροφορήθηκε το ατύχημα.

«Πήγε για διακοπές την Πέμπτη και όλα πήγαιναν καλά. Του μίλησα όταν έφτασε, αλλά το απόγευμα της Παρασκευής έλαβα τηλεφώνημα που μου ανακοίνωνε ότι είχε συμβεί ατύχημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι»

Η μητέρα του εξήγησε ότι ενημερώθηκε πως ο γιος της χρειάστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

«Έχει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, οπότε εκεί λαμβάνει καλύτερη φροντίδα. Πέταξα την Κυριακή, μόλις μπόρεσα, και βρίσκομαι εδώ κάθε μέρα. Μπορούμε να περάσουμε μαζί του μόνο μισή ώρα», ανέφερε.

Όπως είπε, οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν από το κώμα, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα, ενώ ο 20χρονος παρουσίασε και κρίσεις.

Οι γιατροί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για την κατάσταση της υγείας του, καθώς δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί αν υπάρχει εγκεφαλική αιμορραγία. Για τον λόγο αυτό αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, ώστε να διαπιστωθεί η έκταση της βλάβης.

Έκκληση για οικονομική βοήθεια από φίλους και οικογένεια

Την ίδια ώρα, φίλοι του Μπράντλεϊ έχουν ξεκινήσει διαδικτυακές προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων για την κάλυψη των νοσοκομειακών εξόδων.

Παράλληλα, δημιουργήθηκε σελίδα στο GoFundMe για τη στήριξη της οικογένειας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές οικονομικές και πρακτικές δυσκολίες.

«Περιμένουμε ένα θαύμα»

Ο θείος του 20χρονου, Άνταμ, μίλησε για την αγωνία που βιώνει η οικογένεια, επισημαίνοντας πως κανείς δεν μπορεί ακόμη να γνωρίζει πότε θα μπορέσει ο νεαρός να επιστρέψει στη Βρετανία.

«Λόγω του κρανιοεγκεφαλικού τραύματος, δεν γνωρίζουμε καν πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι ή ποια είναι η κατάστασή του. Αν η ασφάλιση δεν ισχύει, ο λογαριασμός θα είναι τεράστιος», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η προτεραιότητα της οικογένειας είναι η αποκατάσταση της υγείας του Μπράντλεϊ και η επιστροφή του στο σπίτι.

«Είναι ένας αξιαγάπητος νεαρός που είχε φύγει για διακοπές και να διασκεδάσει. Η τοπική κοινότητα και οι φίλοι έχουν φερθεί υπέροχα», τόνισε.

Η οικογένεια παραμένει δίπλα του στο νοσοκομείο, ενώ όπως ανέφεραν οι συγγενείς του αντιμετωπίζουν και δυσκολίες στην επικοινωνία με το ιατρικό προσωπικό λόγω της γλώσσας.

«Είμαστε σαν ψάρια έξω από το νερό», ανέφεραν χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την αγωνία τους αυτές τις δύσκολες ώρες.