Ζάκυνθος: Να μείνουν στα καταλύματα οι επισκέπτες μέχρι να ανοίξει ξανά το αεροδρόμιο ζητά ο δήμος

Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά τον συναγερμό που σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν F16 κατά την πτήση του παρουσίασε βλάβη και χρειάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση και είχε ως αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου, το κλείσιμο του αεροδρομίου προκαλεί μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες επισκέπτες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Ο Δήμος Ζακύνθου, με σχετική ανακοίνωσή του, ενημερώνει ότι το αεροδρόμιο παραμένει προσωρινά κλειστό, λόγω αναγκαστικής προσγείωσης μαχητικού αεροσκάφους, ενώ παράλληλα, ζητά από τους επαγγελματίες του τουρισμού να ενημερώσουν τους επισκέπτες για τους οποίους είχε προγραμματιστεί σήμερα η αναχώρηση τους από τη Ζάκυνθο και, όπου είναι εφικτό, να τους παρατείνουν την παραμονή τους στα καταλύματα τους έως την τελική αποκατάσταση του προβλήματος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Δήμου Ζακύνθου

«Το αεροδρόμιο Ζακύνθου παραμένει προσωρινά κλειστό λόγω αναγκαστικής προσγείωσης μαχητικού αεροσκάφους.

Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες απομάκρυνσης του αεροσκάφους και οι απαραίτητοι έλεγχοι για την ασφαλή επαναλειτουργία του αεροδιαδρόμου.

Νεότερη ενημέρωση θα υπάρξει μετά τις 19:00. Εφόσον δεν διαπιστωθούν ζημιές, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοικτό καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις.

Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι τόσο για το Δήμαρχο Ζακύνθου Γιώργο Στασινόπουλο όσο και για την δημοτική αρχή η ασφαλής και ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών και των επισκεπτών του νησιού.

Παρακαλούνται οι επαγγελματίες του τουρισμού να ενημερώσουν σχετικά τους επισκέπτες για τους οποίους είχε προγραμματιστεί σήμερα η αναχώρηση τους από τη Ζάκυνθο και, όπου είναι εφικτό, να τους παρατείνουν την παραμονή τους στα καταλύματα τους έως την τελική αποκατάσταση του προβλήματος.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία όλων.»