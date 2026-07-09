Ζάκυνθος: Ποιος είναι ο πιλότος που προσγείωσε το F-16 με σβηστό κινητήρα και κλειστούς τροχούς

Υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μια εικόνα, μια απόφαση και λίγα δευτερόλεπτα αρκούν για να θυμηθούμε γιατί οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν κερδίσει τον σεβασμό φίλων και συμμάχων σε όλο τον κόσμο.



Όπως στη Ζάκυνθο, που ο χειριστής του F-16 Viper βρέθηκε αντιμέτωπος με μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Το αεροσκάφος παρουσίασε βλάβη και η προσγείωση με σβηστό τον κινητήρα και χωρίς να έχουν ανοίξει οι τροχοί ήταν μια στιγμή που απαιτούσε κάτι παραπάνω από τεχνικές γνώσεις. Απαιτούσε ψυχή, εμπειρία και καθαρό μυαλό.



Εκεί που ο φόβος θα μπορούσε να κυριαρχήσει, μίλησε η εκπαίδευση και ο πιλότος κράτησε σταθερά τα χέρια και το βλέμμα του.



Γιατί απλά έτσι έχουν μάθει. Να αντιμετωπίζουν το δύσκολο, το απρόβλεπτο, ακόμη και το ακραίο. Γιατί πίσω από κάθε τέτοια στιγμή κρύβονται αμέτρητες ώρες εκπαίδευσης, ατελείωτες ασκήσεις και άνθρωποι που κάθε μέρα αποδεικνύουν ότι η ψυχραιμία και ο επαγγελματισμός μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και όταν έρθει η δύσκολη ώρα, αποδεικνύουν γιατί το όνομα της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας ακούγεται παντού.



Ο πιλότος είναι ο Διοικητής της 335 Μοίρας «Τίγρης», ενώ το μαχητικό, παρά τη φωτιά, μπορεί να επανέλθει σε πτητική κατάσταση. Ο ίδιος, αντί να το εγκαταλείψει, αποφάσισε να το σώσει. Και αυτό τα λέει όλα.



Fighter jet gear up crash landing at Zante airport today due to a hydraulics problem



Pilot ejected safely @AirNavRadar pic.twitter.com/MXMqemLNBV — Flight Emergency (@FlightEmergency) July 9, 2026