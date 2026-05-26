Ζάκυνθος: Ρίσκαρε τη ζωή του για μια σέλφι ο 22χρονος που «κρεμάστηκε» σε γκρεμό στο Ναυάγιο

Για μια... σέλφι φαίνεται πως κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του, ο 22χρονος Αμερικανός τουρίστας που γλίστρησε σε γκρεμό στην παραλία Ναυάγιο στη Ζάκυνθο, για καλή του τύχη όμως συγκρατήθηκε από τη βλάστηση μέχρι την ανάσυρσή του από διασώστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μία φωτογραφία του με φόντο το διάσημο Ναυάγιο ήταν ο λόγος που ο νεαρός ταξίδεψε στη Ζάκυνθο από την Αθήνα όπου έκανε τις διακοπές του.

Ωστόσο, ο 22χρονος δεν φαίνεται να έδωσε ιδιαίτερη σημασία στις προειδοποιητικές - απαγορευτικές πινακίδες που υπάρχουν σε όλο το πλάτωμα πάνω από το Ναυάγιο, ενώ πέρασε και έξω από τα κάγκελα που υπάρχουν στο σημείο θέασης, φτάνοντας στο χείλος του γκρεμού, προκειμένου να βγάλει την πολυπόθητη σέλφι.

Στην προσπάθειά του να πετύχει το καλύτερο «κάδρο», γλίστρησε και έπεσε στον γκρεμό. Τη στιγμή εκείνη όμως, στάθηκε πράγματι τυχερός στην ατυχία του, καθώς «σκάλωσε» σε πευκάκι που έχει φυτρώσει στα πρώτα δέκα μέτρα ενός γκρεμού 300 μέτρων.

Μάλιστα, κατά την πτώση, του έφυγε το κινητό, το οποίο όμως στάθηκε σε έναν βράχο, ελάχιστα μακρύτερα από τον ίδιο.

Κάλεσε βοήθεια από το κινητό πάνω στον γκρεμό

Ο 22χρονος τουρίστας, διατήρησε την ψυχραιμία του, κατάφερε να πιάσει το κινητό του και να ειδοποιήσει τις Αρχές. Και όλα αυτά ενώ βρισκόταν «κρεμασμένος» πάνω από έναν γκρεμό 300 μέτρων, στηριζόμενος πάνω σε ένα θάμνο.

Επισκέπτες που είδαν το περιστατικό ειδοποίησαν τις Αρχές και στο σημείο κατέφτασαν 14 πυροσβέστες, οι άνδρες της 17ης ΕΜΟΔΕ, αστυνομικοί, ασθενοφόρo του ΕΚΑΒ και μέλη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας Ζακύνθου.

Λίγη ώρα αργότερα οι άνδρες της ΕΜΟΔΕ, με μια εντυπωσιακή επιχείρηση που καταγράφηκε καρέ καρέ σε βίντεο, κατάφεραν να ανασύρουν τον νεαρό Αμερικανό, ο οποίος γλίτωσε μόλις με μερικές αμυχές.

Επιχείρηση διάσωσης 22χρονου Αμερικάνου που έπεσε σε γκρεμό στο Ναυάγιο της Ζακύνθου. pic.twitter.com/f0ZwQr5I96 — Flash.gr (@flashgrofficial) May 25, 2026

Οι τοπικές Αρχές κάνουν έκκληση στους επισκέπτες να ακολουθούν τις οδηγίες και τη σήμανση που υπάρχουν στο σημείο και να μην περνούν έξω από τα κάγκελα. Παράλληλα, ο Δήμος Ζακύνθου επισημαίνει ότι ακόμα δεν έχει υπογραφεί η φετινή ΚΥΑ, με την οποία δίνεται η δυνατότητα να προσλάβει security, που θα ενημερώνει τους επισκέπτες για τους κινδύνους και θα επιβλέπει την περιοχή.

Πάντως, ο 22χρονος Αμερικανός τουρίστας κατάφερε τελικά να βγάλει την τόσο επικίνδυνη -όπως αποδείχτηκε- σέλφι.