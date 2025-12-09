Ζάκυνθος: Την Τετάρτη η κηδεία του Λίο που κατακρεουργήθηκε από πίτμπουλ - Τι θα γίνει με το σκυλί

Το τελευταίο αντίο στον δίχρονο αγόρι που βρήκε τραγικό θάνατο μετά την επίθεση που δέχτηκε από σκύλο στο σπίτι του, θα πουν αύριο Τετάρτη (10/12) συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα.

Η κηδεία θα γίνει στις 3 το μεσημέρι στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στον Άγιο Λέοντα, το χωριό που βυθίστηκε στο πένθος μετά το σοκαριστικό περιστατικό του περασμένου Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το παιδί βρέθηκε για λίγα δευτερόλεπτα μόνο του με τον σκύλο, ο οποίος ήταν δεμένος στην αυλή. Το ζώο επιτέθηκε και δάγκωσε το δίχρονο αγόρι με σφοδρότητα, κυρίως στην περιοχή του λαιμού.

Ο πατέρας προσπάθησε απεγνωσμένα να απομακρύνει το παιδί από τα σαγόνια του ζώου. Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ωστόσο μετά την προσαγωγή τους αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα.

Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας

Η έρευνα για τον θάνατο του 2χρονου Λίο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου συνεχίζονται, ενώ νέες μαρτυρίες και στοιχεία φωτίζουν το χρονικό της επίθεσης από το πιτ μπουλ που φιλοξενούσε η οικογένεια.

Ο σκύλος κρατείται σε καταφύγιο με εισαγγελική εντολή, ενώ πενταμελής επιτροπή θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για το αν θα θανατωθεί ή θα παραμείνει υπό προστασία. Η τοπική κοινωνία και οι αρχές παραμένουν συγκλονισμένες από την υπόθεση. Οι αρχές επικεντρώνονται στο πώς το παιδί βρέθηκε στον χώρο όπου ήταν δεμένο το σκυλί.

Το πιτ μπουλ μεταφέρθηκε σε καταφύγιο με εισαγγελική εντολή και αναμένεται να τεθεί υπό κτηνιατρική παρακολούθηση. Η τύχη του θα κριθεί από την αρμόδια πενταμελή επιτροπή της Πάτρας, η οποία θα αποφασίσει αν θα πρέπει να θανατωθεί ή να παραμείνει σε προστατευόμενο χώρο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ζακύνθου, Γιώργο Στασινόπουλο.

Οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι αρχικά συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα. Οι μαρτυρίες γειτόνων και άλλων προσώπων εξετάζονται, καθώς η οικογένεια ήταν γνωστή για τη συστηματική της φροντίδα σε αδέσποτα ζώα.

Οι τελευταίες στιγμές του παιδιού

Ο σκύλος, ο οποίος φέρεται να ήταν αδέσποτος, είχε περιθαλφτεί από την οικογένεια μόλις λίγες ημέρες πριν, καθώς τον βρήκαν σε κακή κατάσταση και τον φιλοξενούσαν προσωρινά μέχρι να υιοθετηθεί.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του πατέρα του Λίο, ο οποίος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές. «Η κόρη μου φώναξε και έτρεξα. Τον πήρα αγκαλιά, με κοίταξε, μου χαμογέλασε και απλά έκλεισε τα μάτια του», δήλωσε ο πατέρας στο Mega. Εξήγησε ότι το σκυλί βρισκόταν δεμένο με αλυσίδα στην αυλή και τόνισε πως ο ίδιος το είχε μαζέψει γιατί ήταν «ετοιμοθάνατο», κατηγορώντας κυνηγούς για την εγκατάλειψη ζώων.

Οι γονείς ανέβαζαν συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο με τα ζώα που φρόντιζαν, όπου εμφανιζόταν και ο μικρός Λίο, ο οποίος μόλις πριν δέκα ημέρες είχε γιορτάσει τα δεύτερα γενέθλιά του.

Δεν θα θανατωθεί το σκυλί

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Alpha, το πίτμπουλ που οδήγησε στον θάνατο το δίχρονο παιδί, έχει μεταφερθεί στην Ανδραβίδα και αναμένεται να φτάσει στο διαδημοτικό κτηνιατρείο Αθηνών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όπως ανέφερε η αντιδήμαρχος Αθηναίων για τα αδέσποτα ζώα, το σκυλί δεν θα θανατωθεί, θα φιλοξενηθεί εκεί και θα υποβληθεί σε εξετάσεις.