Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλος: Με τον καναπέ τους στον ΣΚΑΪ και… χωρίς τίτλο

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«Ο πιο πολυσυζητημένος καναπές έρχεται στον ΣΚΑΪ». Με αυτόν τον τρόπο και με ένα άκρως κωμικό και παρεΐστικο τρέιλερ η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ανακοινώνουν την κάθοδό τους από την Αγία Παρασκευή στο Νέο Φάληρο (στα στούντιο στο Γαλάτσι πάνε βέβαια) κουβαλώντας τον μωβ καναπέ τους!

Το τρέιλερ ξεκινά με τους δύο παρουσιαστές να κουβαλούν τον καναπέ τους μέσα σε ένα άφτιαχτο πλατό!

Νάνσυ: «Πάει, έρχεται ο καναπές, πάει, έρχεται ο καναπές».

Θανάσης: «Πρώτα πάει ο καναπές και μετά πάμε εμείς».

Ν: «Στο μεταξύ αυτό το κουμπί πέντε χρόνια το έχουμε δεν το έχουμε ράψει».

Θ: «Δεν το φτιάχνουμε, είναι το γούρι μας».

Ν: «Να μην το ράψουμε;»

Θ: «Όχι».

Ν: «Ευτυχώς είναι κατηφόρα η Βεΐκου».

Θ: «Το ’χεις;»

Ν: «Παιδιά, θα βοηθήσει κανείς;», αναρωτιέται η Νάνσυ και τότε όλη η γνώριμη παρέα της παλιάς εκπομπής «Στούντιο 4» εισβάλει στο πλάνο και κάθονται όλοι γελώντας γύρω από τον καναπέ ως άλλα «Friends».

Στο τέλος του τρέιλερ κάποιος ρωτάει: «Ο τίτλος της εκπομπής ποιος είναι;». «Θανάση τίτλο;», ρωτάει και η Νάνσυ κι εκείνος απαντά: «Θα κάνουμε άλλο τρέιλερ γι’ αυτό».