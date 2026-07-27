Ζαν Μπαρέ: Η γυναίκα που ντύθηκε άνδρας για να μπει σε πλοίο κι έκανε πρώτη τον γύρο της Γης

«Χθες διαπίστωσα πάνω στο Étoile ένα αρκετά παράξενο περιστατικό. Εδώ και καιρό κυκλοφορούσε και στα δύο πλοία η φήμη ότι ο υπηρέτης του κυρίου Κομερσόν, ονόματι Μπαρέ, ήταν στην πραγματικότητα γυναίκα. Η σωματική του διάπλαση, η επιμονή του να μην αλλάζει ποτέ ρούχα ούτε να ικανοποιεί τις φυσικές του ανάγκες μπροστά σε άλλους, ο τόνος της φωνής του, το άτριχο πηγούνι του και αρκετές ακόμη ενδείξεις είχαν γεννήσει και ενισχύσει αυτή την υποψία».

(Από το ημερολόγιο του Μπουγκανβίλ, 28–29 Μαΐου 1768).

Πράγματι έζησε την εποχή που μια γυναίκα δεν είχε καν το δικαίωμα να επιβιβαστεί σε ένα ερευνητικό πλοίο. Η Ζαν Μπαρέ, όμως, δεν αποδέχτηκε τα όρια που της επέβαλλε η κοινωνία του 18ου αιώνα. Μεταμφιέστηκε σε άνδρα, ταξίδεψε στα πέρατα του κόσμου, συνέλεξε χιλιάδες άγνωστα φυτά και έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που ολοκλήρωσε τον περίπλου της Γης.

Δυστυχώς, όμως, η αναγνώριση δεν ήρθε όταν ήταν εν ζωή. Χρειάστηκαν περισσότερα από 200 χρόνια για να αποδοθεί στην πρωτοπόρο Γαλλίδα βοτανολόγο ένα μέρος από την τιμή που της άξιζε.

Από μια φτωχή αγροτική οικογένεια στην επιστήμη



Η Ζαν Μπαρέ γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 27 Ιουλίου 1740 στο μικρό χωριό Λα Κομέλ της Βουργουνδίας. Μεγαλωμένη στην ύπαιθρο, ανέπτυξε από πολύ μικρή ηλικία μια μοναδική ικανότητα να αναγνωρίζει φυτά και να γνωρίζει τις θεραπευτικές τους ιδιότητες.

Οι γνώσεις της δεν πέρασαν απαρατήρητες. Στις αρχές της δεκαετίας του 1760 προσλήφθηκε ως οικονόμος από τον διακεκριμένο Γάλλο βοτανολόγο Φιλιμπέρ Κομερσόν.

Πολύ γρήγορα, όμως, έγινε κάτι πολύ περισσότερο από μια βοηθός: εξελίχθηκε στη στενότερη συνεργάτιδά του στις βοτανικές έρευνες, αλλά και στη σύντροφό του.

Ένα ταξίδι που απαιτούσε... άλλη ταυτότητα



Το 1765 ο Κομερσόν επιλέχθηκε να συμμετάσχει στη μεγάλη γαλλική αποστολή του ναυάρχου Λουί Αντουάν ντε Μπουγκανβίλ, η οποία θα πραγματοποιούσε τον πρώτο περίπλου της Γης για λογαριασμό της Γαλλίας.

Η συμμετοχή της Μπαρέ ήταν απαραίτητη, όμως υπήρχε ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο: οι γυναίκες απαγορευόταν αυστηρά να επιβιβάζονται σε πολεμικά και εξερευνητικά πλοία.

Η λύση ήταν ακραία, αλλά μονόδρομος. Η Μπαρέ έκοψε τα μαλλιά της, φόρεσε ανδρικά ρούχα, υιοθέτησε ανδρική ταυτότητα και επιβιβάστηκε το 1766 στο πλοίο Étoile («Αστέρι»), κρύβοντας την πραγματική της ταυτότητα από το πλήρωμα.

Περισσότερα από 6.000 δείγματα φυτών



Παρά τις δυσκολίες του ταξιδιού, η Μπαρέ και ο Κομερσόν πραγματοποίησαν τεράστιο επιστημονικό έργο.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής συνέλεξαν περισσότερα από 6.000 δείγματα φυτών, πολλά από τα οποία ήταν άγνωστα στην ευρωπαϊκή επιστήμη.

Στη Ζαν Μπαρέ αποδίδεται η ανακάλυψη της εντυπωσιακής βουκαμβίλιας στη Βραζιλία. Ωστόσο, το φυτό δεν πήρε το δικό της όνομα, αλλά εκείνο του αρχηγού της αποστολής, του Μπουγκανβίλ, όπως συνέβαινε συχνά εκείνη την εποχή με τις ανακαλύψεις γυναικών επιστημόνων.



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Η αποκάλυψη που άλλαξε την πορεία του ταξιδιού



Το μυστικό της δεν μπορούσε να μείνει για πάντα κρυφό.

Όταν η αποστολή έφτασε στην Ταϊτή, η πραγματική της ταυτότητα αποκαλύφθηκε. Σύμφωνα με μία εκδοχή, ένας Ταϊτινός αντιλήφθηκε αμέσως ότι ο «νεαρός βοηθός» ήταν γυναίκα. Άλλες ιστορικές αφηγήσεις αναφέρουν ότι το γνώριζε ήδη ο Μπουγκανβίλ και επέλεξε να το κρατήσει μυστικό όσο μπορούσε.

Τελικά, η Μπαρέ και ο Κομερσόν αποβιβάστηκαν στον Μαυρίκιο, τότε γαλλική αποικία, όπου εγκαταστάθηκαν.

Η πρώτη γυναίκα που ολοκλήρωσε τον περίπλου της Γης



Ο Κομερσόν πέθανε το 1773 στον Μαυρίκιο.

Η Ζαν Μπαρέ παρέμεινε στο νησί για ένα διάστημα, εργάστηκε για να επιβιώσει, αργότερα παντρεύτηκε έναν Γάλλο αξιωματικό και τελικά επέστρεψε στη Γαλλία.

Με την επιστροφή της ολοκλήρωσε ουσιαστικά τον κύκλο του ταξιδιού που είχε ξεκινήσει χρόνια πριν, καταγράφοντας ένα ιστορικό επίτευγμα: έγινε η πρώτη γυναίκα που πραγματοποίησε τον περίπλου της Γης.

Η δικαίωση ήρθε δύο αιώνες αργότερα



Η Ζαν Μπαρέ πέθανε στις 5 Αυγούστου 1807, χωρίς να έχει γνωρίσει την αναγνώριση που άξιζε.

Η ιστορία, όμως, της επιφύλασσε μια καθυστερημένη δικαίωση. Το 2012, επιστήμονες έδωσαν το όνομά της σε ένα νέο είδος φυτού, το Solanum baretiae, αποκαθιστώντας συμβολικά μια ιστορική αδικία απέναντι σε μια γυναίκα που άνοιξε δρόμους τόσο στην επιστήμη όσο και στην εξερεύνηση.

Σήμερα, σχεδόν τρεις αιώνες μετά το παράτολμο ταξίδι της, η Ζαν Μπαρέ αναγνωρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία της βοτανικής και της παγκόσμιας εξερεύνησης. Η ζωή της αποτελεί υπενθύμιση ότι πολλές από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της επιστήμης έγιναν από ανθρώπους που πρώτα χρειάστηκε να παλέψουν απέναντι στις προκαταλήψεις της εποχής τους.