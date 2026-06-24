Ελλάδα Ζεφύρι Σύλληψη Αστυνομία Ρομά

Ζεφύρι: Συνελήφθη οδηγός SUV που είχε κάνει το όχημα... ντίσκο - Σήκωσε όλη τη γειτονιά στο πόδι

Αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή μετά από καταγγελίες κατοίκων και συνέλαβαν τον οδηγό Ρομά, ο οποίος είχε εγκαταστήσει αυτοσχέδιο στερεοφωνικό σύστημα μεγάλης ισχύος στο αυτοκίνητό του.

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Αναστάτωση προκάλεσε την περασμένη Δευτέρα (22/6) στο Ζεφύρι ο οδηγός ενός οχήματος SUV Hammer, ο οποίος... σήκωσε όλη τη γειτονιά «στο πόδι» από τα υψηλά ντεσιμπέλ της μουσικής που έβαζε.

Αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή μετά από καταγγελίες κατοίκων και συνέλαβαν τον οδηγό Ρομά, ο οποίος είχε εγκαταστήσει αυτοσχέδιο στερεοφωνικό σύστημα μεγάλης ισχύος στο αυτοκίνητό του.

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Στους αστυνομικούς ο συλληφθείς δήλωσε πως είναι επιχειρηματίας και ειδικότερα ιδιοκτήτης ενεχυροδανειστηρίου, ενώ το όχημά του ακινητοποιήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ζεφυρίου.

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Ελλάδα Ζεφύρι Σύλληψη Αστυνομία Ρομά

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