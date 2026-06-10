«Ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος;» Το μυστήριο που διχάζει ιστορικούς και επιστήμονες εδώ και 2.300 χρόνια

Μια μέρα σαν σήμερα στις 10 Ιουνίου του 323 π.Χ. – σύμφωνα με τις επικρατέστερες χρονολογήσεις των αρχαίων πηγών – πέθανε στη Βαβυλώνα ο Μέγας Αλέξανδρος, ο άνθρωπος που μέσα σε μόλις μία δεκαετία δημιούργησε τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία που είχε γνωρίσει έως τότε ο κόσμος. Ήταν μόλις 32 ετών.

Ο αήττητος Μακεδόνας στρατηλάτης, που κατέκτησε εδάφη από την Ελλάδα και την Αίγυπτο μέχρι την Περσία και τις παρυφές της Ινδίας, άφησε πίσω του μια αυτοκρατορία χωρίς ξεκάθαρο διάδοχο, ανοίγοντας τον δρόμο για τους πολέμους των Επιγόνων.

Όμως, αν και έχουν περάσει περισσότεροι από 23 αιώνες, ένα ερώτημα εξακολουθεί να διχάζει ιστορικούς, αρχαιολόγους και γιατρούς: Τί ακριβώς σκότωσε τον Μέγα Αλέξανδρο;



Μέγας Αλέξανδρος/Unsplash

Οι τελευταίες ημέρες στη Βαβυλώνα

Το 323 π.Χ. ο Αλέξανδρος βρισκόταν στη Βαβυλώνα, η οποία είχε εξελιχθεί στο διοικητικό κέντρο της τεράστιας αυτοκρατορίας του.

Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, μετά από ένα συμπόσιο εμφάνισε υψηλό πυρετό και έντονους πόνους. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σταδιακά τις επόμενες ημέρες.

Παρά την ασθένειά του, φέρεται να παρέμεινε πνευματικά διαυγής μέχρι σχεδόν το τέλος, ενώ σταδιακά έχασε τη δυνατότητα να κινείται και να μιλά.

Ύστερα από περίπου 12 έως 14 ημέρες ασθένειας, ο νεαρός βασιλιάς άφησε την τελευταία του πνοή στο παλάτι του Ναβουχοδονόσορα Β΄ στη Βαβυλώνα. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά μυστήρια όλων των εποχών.

Η θεωρία της φυσικής ασθένειας



Για πολλούς ιστορικούς, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι ο Αλέξανδρος πέθανε από κάποια σοβαρή λοίμωξη.

Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορες ασθένειες:

ελονοσία, λόγω των ελωδών περιοχών γύρω από τη Βαβυλώνα,

τυφοειδής πυρετός,

πνευμονία,

λοιμώξεις του πεπτικού συστήματος,

ακόμη και οξεία παγκρεατίτιδα που θα μπορούσε να σχετίζεται με υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Ωστόσο, καμία από αυτές τις θεωρίες δεν έχει αποδειχθεί οριστικά, κυρίως επειδή δεν υπάρχουν επαρκή ιατρικά δεδομένα που να επιτρέπουν ασφαλή διάγνωση έπειτα από τόσους αιώνες.

Wikimedia in commons

Η σκοτεινή υπόθεση της δηλητηρίασης



Η πιο διάσημη εναλλακτική εκδοχή είναι εκείνη της δολοφονίας.

Από την αρχαιότητα ακόμη κυκλοφορούσαν φήμες ότι ο Αλέξανδρος δηλητηριάστηκε από πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος.

Ορισμένες μεταγενέστερες πηγές και θρύλοι υποστηρίζουν ότι πίσω από τη συνωμοσία μπορεί να βρίσκονταν ισχυροί Μακεδόνες αξιωματούχοι ή μέλη του κύκλου των Επιγόνων, οι οποίοι διεκδικούσαν την εξουσία μετά τον θάνατό του. Ανάμεσα στα ονόματα που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί βρίσκονται ο Αντίπατρος και ο γιος του Κάσσανδρος.

Ωστόσο, οι περισσότεροι σύγχρονοι ιστορικοί θεωρούν ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις που να στηρίζουν με βεβαιότητα το σενάριο της δηλητηρίασης.

Επιπλέον, η αργή εξέλιξη της ασθένειας του Αλέξανδρου δεν ταιριάζει εύκολα με τα γνωστά δηλητήρια της εποχής.

Το παράξενο στοιχείο που γέννησε έναν θρύλο



Ένα από τα πιο αινιγματικά στοιχεία της υπόθεσης αφορά όσα αναφέρουν ορισμένες αρχαίες μαρτυρίες για το σώμα του μετά τον θάνατό του.

Σύμφωνα με αυτές, για αρκετές ημέρες δεν παρουσίασε εμφανή σημάδια αποσύνθεσης.

Για τους ανθρώπους της εποχής, αυτό θεωρήθηκε απόδειξη της θεϊκής του φύσης. Άλλωστε ο ίδιος ο Αλέξανδρος είχε συνδεθεί με μυθολογικές και θεϊκές καταβολές ήδη όσο ζούσε.

Το γεγονός αυτό συνέβαλε αποφασιστικά στη δημιουργία του μύθου που τον περιέβαλε μετά τον θάνατό του.

Η θεωρία που προκάλεσε παγκόσμια συζήτηση: «Ίσως δεν είχε πεθάνει ακόμη»



Το 2018 η Νεοζηλανδή ερευνήτρια και κλινική γιατρός Δρ Κάθριν Χολ (Katherine Hall) παρουσίασε μια διαφορετική ερμηνεία, η οποία προσέλκυσε διεθνές ενδιαφέρον.

Η Χολ υποστήριξε ότι ο Αλέξανδρος ενδέχεται να έπασχε από το σύνδρομο Guillain-Barré, μια σπάνια αυτοάνοση νευρολογική διαταραχή κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στα περιφερικά νεύρα.

Η πάθηση μπορεί να προκαλέσει προοδευτική παράλυση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο ασθενής παραμένει διανοητικά διαυγής.

Σύμφωνα με τη θεωρία της, τα συμπτώματα που περιγράφουν οι αρχαίες πηγές ταιριάζουν περισσότερο με νευρολογική παράλυση παρά με μια κοινή λοιμώδη νόσο.

Η ερευνήτρια υποστήριξε μάλιστα ότι η αναπνοή του ίσως είχε γίνει τόσο αδύναμη ώστε οι γιατροί της εποχής να πίστεψαν λανθασμένα ότι είχε πεθάνει.

Με βάση αυτή την υπόθεση, το γεγονός ότι το σώμα του δεν εμφάνιζε σημάδια αποσύνθεσης για ημέρες θα μπορούσε να εξηγηθεί διαφορετικά: Ίσως ο Αλέξανδρος να ήταν ακόμη ζωντανός όταν ανακηρύχθηκε νεκρός.

Η θεωρία αυτή δεν έχει γίνει αποδεκτή από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας, ωστόσο παραμένει μία από τις πιο συζητημένες σύγχρονες προσεγγίσεις γύρω από τον θάνατό του.

Ένα μυστήριο που δεν λύθηκε ποτέ



Η αλήθεια είναι ότι καμία θεωρία δεν έχει καταφέρει να δώσει οριστική απάντηση.

Οι διαθέσιμες πηγές είναι αποσπασματικές, συχνά αντικρουόμενες και γράφτηκαν αρκετά χρόνια μετά τα γεγονότα. Αυτό αφήνει χώρο για διαφορετικές ερμηνείες και νέες υποθέσεις.

Έτσι, περισσότερο από 2.300 χρόνια μετά, ο θάνατος του ανθρώπου που άλλαξε τον χάρτη του αρχαίου κόσμου εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα αινίγματα της Ιστορίας.

Και ίσως αυτή να είναι η τελευταία μεγάλη κατάκτηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου: ότι ακόμη και σήμερα, αιώνες μετά τον θάνατό του, εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα που κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα.