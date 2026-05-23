Ζεϊνέπ Μποζ: Ποια είναι η Τουρκάλα αρχαιολόγος που θέλει να δει τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα

Η νέα παρέμβαση της Ζεϊνέπ Μποζ, σταθερής συμμάχου της Ελλάδας, στην εκστρατεία επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, συνιστά μια ακόμη ακύρωση της προσπάθειας της Μεγάλης Βρετανίας να πείσει ότι ο λόρδος Έλγιν είχε νόμιμη οθωμανική άδεια, το περιβόητο «φιρμάνι», για να αποσπάσει τα Γλυπτά από την Ακρόπολη.

Κατά τη διάρκεια της 25ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO, η Τουρκία επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κανένα επίσημο σουλτανικό έγγραφο και κάλεσε μάλιστα το Ηνωμένο Βασίλειο να σταματήσει να επικαλείται την ύπαρξη του επίμαχου «φιρμανιού» ως βασικό επιχείρημα στα διεθνή διακυβερνητικά fora.

Ποια είναι η Ζεϊνέπ Μποζ

Η Ζεϊνέπ Μποζ είναι αρχαιολόγος και υψηλόβαθμη αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Υπηρετεί ως επικεφαλής του Τμήματος Καταπολέμησης της Λαθρεμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μουσείων της Τουρκίας. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας και το Τμήμα Προϊστορικής Αρχαιολογίας και ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία ως βοηθός εμπειρογνώμων στο υπουργείο Πολιτισμού το 2007. Είναι κάτοχος τίτλου ανώτερων Σπουδών στην Τέχνη, το Δίκαιο και την Ηθική (London Institute of Art and Law).

Το 2014 εργάστηκε στην UNESCO και το 2015, διορίστηκε ως εκπρόσωπος της UNESCO στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την εφαρμογή των παραγράφων 15-17 της απόφασης 2199 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που αφορά στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου για τις αρχαιότητες. Στις αρχές του 2017, επέστρεψε στη θέση της στο υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

«Ανυπομονώ να γιορτάσουμε την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα»

Υπενθυμίζουμε ότι τον Ιούνιο του 2024, στην 24η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την Επιστροφή των Πολιτιστικών Αγαθών στις Χώρες Προέλευσης (ICPRCP), η Ζεϊνέπ Μποζ εκπροσωπώντας το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού, είχε ταχθεί με ενθουσιασμό υπέρ των ελληνικών θέσεων.

«Θέλουμε ολόψυχα να ευχαριστήσουμε την ελληνική αντιπροσωπεία για την προβολή των επιχειρημάτων τους με πραγματικά και συγκεκριμένα στοιχεία, όπως στην υπόθεση των Γλυπτών για περισσότερα από 40 χρόνια τώρα. Και ως επικεφαλής της μονάδας καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης πολιτιστικής κληρονομιάς στην Τουρκία δεν έχουμε υπόψη μας κανένα έγγραφο που να νομιμοποιεί αυτή την αγορά που έγινε από το αποικιοκρατικό Ηνωμένο Βασίλειο εκείνη την εποχή», είπε και συνέχισε:



«Επομένως δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρος για να συζητήσουμε τη νομιμότητά της ακόμη και σύμφωνα με τη νομοθεσία της εποχής και ανυπομονώ ολόψυχα να γιορτάσουμε την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, καθώς πιστεύουμε ότι σηματοδοτεί την αλλαγή συμπεριφοράς προς την προστασία της πολιτιστικής ιδιοκτησίας και αποτελεί το ισχυρότερο μήνυμα που δίνεται παγκοσμίως. Γι’ αυτό μείνετε δυνατοί».