Ζελένσκι: Διαφωνίες με τις ΗΠΑ για το Ντονμπάς και τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε τις διαφορές με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σημαντικά ζητήματα, όπως το καθεστώς του Ντονμπάς και ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια. Μιλώντας στις Βρυξέλλες, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνομιλίες δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία και ότι οι δύο πλευρές διατηρούν διαφορετικές προσεγγίσεις για το Ντονμπάς, το οποίο παραμένει άλυτο.

Σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, που τελεί υπό ρωσική κατοχή, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι, παρά τις καταστροφές που έχει υποστεί, πρέπει να λειτουργήσει και να παράσχει ηλεκτρική ενέργεια στην Ουκρανία. «Ο σταθμός είναι δικός μας και πρέπει να επιστρέψει στην Ουκρανία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στη διαφωνία για το ζήτημα του «δανείου αποζημιώσεων», το οποίο αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι αυτό το θέμα έχει και πολιτική και στρατηγική σημασία, επαναλαμβάνοντας την ανησυχία του ότι η Ρωσία μπορεί να προσπαθήσει να το μπλοκάρει.

Τέλος, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ πρότειναν έναν συμβιβασμό για τη Ζαπορίζια, με τον κοινό έλεγχο του σταθμού από Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία, αλλά ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει την πρόταση, θεωρώντας την άδικη. «Ο σταθμός είναι ουκρανική περιουσία και πρέπει να επιστρέψει υπό πλήρη ουκρανικό έλεγχο», κατέληξε.