Ζελένσκι για συνάντηση με Τραμπ: «Καλή συζήτηση» για Patriot και ειρηνευτικές προσπάθειες

Μια «καλή συνάντηση» με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με βασικά θέματα τις ανάγκες της ουκρανικής αεράμυνας και την επανεκκίνηση των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

Μετά τις συνομιλίες τους στο Οβάλ Γραφείο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών και διήρκεσαν περίπου μία ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησε με τον Αμερικανό ομόλογό του το ζήτημα της πρόσβασης του Κιέβου σε πυραύλους αναχαίτισης Patriot, αλλά και τις δυνατότητες αναθέρμανσης της ειρηνευτικής διαδικασίας.

«Σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνουμε μαζί για να προστατεύσουμε τις ζωές των Ουκρανών και να προωθήσουμε την ειρήνη», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ μετά τη συνάντηση.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι ομάδες των δύο χωρών θα εργαστούν για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων, τονίζοντας πως «είναι σημαντικό να αναζωογονηθεί η διπλωματική διαδικασία».

A good meeting with President Trump @POTUS at the Oval Office. Thank you for everything we do together to protect the lives of Ukrainians and advance peace. First and foremost, I offered President Trump our condolences on the passing of Lindsey Graham. He was a true friend of… pic.twitter.com/56yoaeqb2B — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

Η μάχη για τους πυραύλους Patriot

Η Ουκρανία πιέζει την Ουάσιγκτον να δώσει το «πράσινο φως» για την αγορά και παραγωγή πυραύλων Patriot, οι οποίοι θεωρούνται κρίσιμοι για την αντιμετώπιση των ρωσικών βαλλιστικών επιθέσεων.

«Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η άμυνα απέναντι στους βαλλιστικούς πυραύλους», είχε αναφέρει ο Ζελένσκι κατά την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Κίεβο, οι ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε πυραύλους αναχαίτισης PAC-3 για τα συστήματα Patriot.

Υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η Μόσχα σχεδιάζει περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεων, με ανάπτυξη νέων εκτοξευτών κοντά στα ουκρανικά σύνορα και νέες παραδόσεις βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα.

«Είναι κρίσιμης σημασίας να επιτρέψει η Ουάσιγκτον την αγορά μιας παρτίδας πυραύλων Patriot», δήλωσε, χωρίς να αποκαλύψει τον αριθμό που ζητά το Κίεβο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Ουκρανία χρειάζεται «αρκετούς για να αναχαιτίσουμε όσους εκτοξεύει ο Πούτιν μέσα σε έναν μήνα».

Στο επίκεντρο και η ειρήνη

Η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης των επιθέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ενώ οι αμερικανικές προσπάθειες για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών βρίσκονται σε δύσκολο σημείο.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ για τον θάνατο του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, χαρακτηρίζοντάς τον «αληθινό φίλο της Ουκρανίας».

Την ίδια ώρα, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι μόνο τον Ιούλιο η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 120 βαλλιστικούς και αντιπλοϊκούς πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, από τους οποίους αναχαιτίστηκαν οι 35.

Το Κίεβο θεωρεί ότι η ενίσχυση της αντιαεροπορικής του άμυνας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την προστασία των πόλεων και των αμάχων, με τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.