Ζελένσκι για τη Λαύρα των Σπηλαίων: «Επίθεση στη χριστιανική κοινότητα» - Η ιστορία του μνημείου

Η μεγάλη ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones κατά του Κιέβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας, είχε ως αποτέλεσμα να παραδοθεί στις φλόγες το ιστορικό μοναστηριακό συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων, ένα από τα πιο ιερά και αναγνωρίσιμα μνημεία της Ορθοδοξίας στην Ανατολική Ευρώπη.

The heaviest Russian air attack on Kyiv in two weeks saw several people killed and the Pechersk Lavra monastery, a symbol of Ukrainian spiritual and cultural history, catch fire, authorities said https://t.co/8NfAnboU1b pic.twitter.com/riZV56MCoM — Reuters (@Reuters) June 15, 2026

Το γεγονός προκάλεσε αντιδράσεις, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κάνει λόγο για «νέα πράξη ρωσικής βαρβαρότητας», τονίζοντας ότι ο κόσμος δεν πρέπει να μείνει σιωπηλός.

«Είναι σημαντικό ο κόσμος να μη μείνει σιωπηλός απέναντι σε αυτή τη νέα πράξη ρωσικής βαρβαρότητας. Το χτύπημα στη Λαύρα είναι επίθεση στη χριστιανική κοινότητα και στην πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία γι' αυτό ή για οποιαδήποτε άλλη παρόμοια ρωσική επίθεση. Αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερη συνεργασία για να σταματήσει ο πόλεμος της Ρωσίας και ισχυρότερη προστασία για να σωθούν ζωές από τη Ρωσία», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

Φωτιά σε μνημείο 1.000 ετών

Σύμφωνα με το Reuters, η επίθεση προκάλεσε φωτιά στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων, με τις φλόγες να πλήττουν τμήματα της ιστορικής Μονής της Κοίμησης της Θεοτόκου. Το μνημείο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους λατρείας και προσκυνήματος στην Ουκρανία, αλλά και ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα της χριστιανικής παράδοσης της περιοχής.

Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

Οι ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν τη Ρωσία για χτύπημα σε χώρο τεράστιας θρησκευτικής και πολιτιστικής σημασίας, ενώ αναμένεται να θέσουν το ζήτημα και σε διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της UNESCO.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, αρνήθηκε ότι έπληξε τη Λαύρα. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι η ζημιά προκλήθηκε από ουκρανικό αντιαεροπορικό πύραυλο Patriot που φέρεται να αστόχησε, επαναλαμβάνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις στοχεύουν στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η ουκρανική πλευρά απορρίπτει τους ρωσικούς ισχυρισμούς και μιλά για ακόμη μία επίθεση κατά αμάχων και πολιτιστικών μνημείων.

Η ιστορία της Λαύρας των Σπηλαίων

Η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου (Kyiv-Pechersk Lavra) ή Μονή των Σπηλαίων, είναι ένα από τα αρχαιότερα και σημαντικότερα ορθόδοξα μοναστηριακά συγκροτήματα της Ανατολικής Ευρώπης.

Minister of Culture of Ukraine Tetyana Berezhna via Facebook/Handout via REUTERS

Η ιστορία της ξεκινά τον 11ο αιώνα, όταν μοναχοί εγκαταστάθηκαν σε σπηλιές στους λόφους πάνω από τον Δνείπερο. Από αυτές τις υπόγειες στοές πήρε και το όνομά της: «Pechersk» σημαίνει «των σπηλαίων». Με τον χρόνο, γύρω από τις σπηλιές δημιουργήθηκε ένα τεράστιο μοναστηριακό συγκρότημα, με ναούς, καμπαναριά, τείχη, υπόγειες εκκλησίες και χώρους ταφής αγίων και μοναχών.

Για αιώνες, η Λαύρα υπήρξε κέντρο πνευματικής ζωής, εκπαίδευσης, τέχνης, ιατρικής και προσκυνήματος. Η UNESCO σημειώνει ότι η πνευματική και πολιτιστική επιρροή της συνέβαλε στη διάδοση της ορθόδοξης σκέψης και πίστης στην ευρύτερη περιοχή.

REUTERS/Thomas Peter

Το συγκρότημα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό της Κοίμησης, τη Μεγάλη Καμπάνα, εκκλησίες, μοναστηριακά κτίρια και τις περίφημες κοντινές και μακρινές σπηλιές, ένα δίκτυο υπόγειων διαδρόμων και παρεκκλησίων. Μαζί με την Αγία Σοφία του Κιέβου, η Λαύρα έχει ενταχθεί από το 1990 στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Από το 2023, το μνημείο βρίσκεται και στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε Κίνδυνο, λόγω της ρωσικής εισβολής και των απειλών που αντιμετωπίζουν τα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της Ουκρανίας.