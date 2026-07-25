Κόσμος Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία Βόρεια Κορέα

Ζελένσκι: «Η Ρωσία ετοιμάζεται να στρατολογήσει 30.000 Βορειοκορεάτες για τον πόλεμο»

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας στο αποψινό διάγγελμά του υποστήριξε ότι οι προετοιμασίες για την υποδοχή τους είναι σε εξέλιξη ήδη από τον Ιούνιο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Reuters
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Reuters
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Παναγιώτης Σπανός

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου ότι η Ρωσία θέλει να στρατολογήσει 30.000 Βορειοκορεάτες για να λάβουν μέρος στον πόλεμο και ετοιμάζεται ήδη να τους υποδεχτεί.

«Βλέπουμε επίσης τη συνεργασία της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα. Η Μόσχα θέλει να φέρει άλλους 30.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες» είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στο νυχτερινό διάγγελμά του.

«Οι προετοιμασίες είναι σε εξέλιξη από τον Ιούνιο στην περιοχή του Βορονιέζ για να τους υποδεχτούν», πρόσθεσε.

Με βάση το αμυντικό σύμφωνο που έχουν υπογράψει η Ρωσία με τη Βόρεια Κορέα, η Πιονγκγιάνγκ έστειλε 14.000 στρατιώτες να πολεμήσουν στο πλευρό των Ρώσων στο Κουρσκ το 2024, μετά τη διείσδυση των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή αυτήν.

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Κόσμος Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία Βόρεια Κορέα

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