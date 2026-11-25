Μια διαφορετική πλευρά της επίσημης συνάντησής τους έδειξαν ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, καθώς άφησαν για λίγο τις διπλωματικές συζητήσεις και μπήκαν στο γήπεδο για να παίξουν βόλεϊ με μαθητές λυκείου.

Η κοινή αθλητική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, κατά την επίσκεψη του Μαγιάρ στην Ουκρανία, και καταγράφηκε σε βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των δύο ηγετών.

WATCH: Zelensky and Hungarian Prime Minister Péter Magyar played volleyball in Zakarpattia. pic.twitter.com/L9oWcw2LCH — Clash Report (@clashreport) November 24, 2026

Βόλεϊ με μαθητές στην καρδιά της ουγγρικής μειονότητας

Ο Ζελένσκι και ο Μαγιάρ επισκέφθηκαν το λύκειο Λάγιος Κόσουτ, στην πόλη Μπερέχοβε της περιφέρειας Υπερκαρπαθίας, όπου ζει σημαντικός αριθμός ανθρώπων της ουγγρικής μειονότητας. Στο κλειστό γυμναστήριο του σχολείου έπαιξαν βόλεϊ με τους μαθητές, ανταλλάσσοντας πάσες μαζί τους.

«Έτσι βρεθήκαμε ξαφνικά να παίζουμε βόλεϊ με νεαρούς Ούγγρους και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, στο λύκειο Λάγιος Κόσουτ στο Μπερέχοβε», έγραψε ο Μαγιάρ στο Instagram, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τρεις καρδιές στα χρώματα της ουγγρικής σημαίας.

Πριν από το παιχνίδι, οι δύο πολιτικοί συνομίλησαν με μαθητές και εκπαιδευτικούς για τις συνθήκες εκπαίδευσης, τις σπουδές τους και τα επαγγελματικά σχέδια που κάνουν για το μέλλον.

Το σχολείο θα συμπληρώσει 125 χρόνια λειτουργίας το 2027 και σήμερα φοιτούν σε αυτό περισσότεροι από 500 μαθητές. Η διδασκαλία γίνεται στην ουγγρική γλώσσα, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης τα ουκρανικά και τα αγγλικά.

Ukraine’s President Volodymyr Zelenskiy plays volleyball. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Hungary’s Prime Minister Peter Magyar plays volleyball. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS.

Η επίσκεψη στο νοσοκομείο και η επαναπροσέγγιση των δύο χωρών

Στο πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβανόταν και η παρουσία των δύο ηγετών σε νοσοκομείο της περιοχής, το οποίο εκσυγχρονίστηκε πρόσφατα με τη συνδρομή διεθνών εταίρων, ανάμεσά τους η Ουγγαρία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί συναντήθηκαν με μέλη του ιατρικού προσωπικού.

Η επίσκεψη του Μαγιάρ στην Ουκρανία πραγματοποιείται λίγους μήνες μετά την εκλογική επικράτησή του έναντι του Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος βρισκόταν στην εξουσία επί 16 χρόνια, και εντάσσεται στην προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ Κιέβου και Βουδαπέστης.

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Όρμπαν, οι σχέσεις των δύο χωρών είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά, κυρίως λόγω των διαφωνιών για τη στρατιωτική και πολιτική στήριξη της Ουκρανίας, τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας στην Υπερκαρπαθία.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Μαγιάρ έχει ξεκινήσει επαφές με την ουκρανική πλευρά. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, οι δύο χώρες κατέληξαν και σε συμφωνία για τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και τη δυνατότητα χρήσης της ουγγρικής γλώσσας.