«Παράξενο» χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποκαλεί τον Βλαντίμιρ Πούτιν φίλο του, παρομοιάζοντας μια τέτοια στάση με το να δήλωνε κάποιος φίλος του Αδόλφου Χίτλερ κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC, από το γραφείο του στο κέντρο του Κιέβου, ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την προσέγγιση της Ουάσιγκτον στις ειρηνευτικές συνομιλίες και για τις καθυστερήσεις στην παράδοση κρίσιμων μέσων αεράμυνας.

Σχολιάζοντας φωτογραφία στην οποία ο Τραμπ εμφανίζεται να αγκαλιάζει τον Πούτιν, είπε: «Φυσικά, είναι δικαίωμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά… είναι παράξενο».

«Είναι επιτιθέμενος και δολοφόνος… Δεν μπορεί να είναι φίλος. Απλώς δεν μπορεί», πρόσθεσε αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο.

Ζητά ισχυρότερη πίεση στη Ρωσία

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν ασκούν αρκετή πίεση στη Μόσχα για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Ζήτησε συμμάχους που μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά τη ρωσική στάση, καλώντας την Ουάσιγκτον να αξιοποιήσει την ισχύ της.

«Όταν προσπαθείς να είσαι πολύ ουδέτερος απέναντι στον επιτιθέμενο… σημαίνει ότι στηρίζεις τα θύματα και στηρίζεις επίσης τον επιτιθέμενο. Δεν είναι σωστό», δήλωσε.

Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι η ουδετερότητά της υπηρετεί την προσπάθεια εξεύρεσης μιας βιώσιμης συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο τελευταίος γύρος συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι δεν έφερε εμφανή πρόοδο. «Όσο περισσότερα γνωρίζουμε, τόσο περισσότερα προβλήματα», ήταν η περιγραφή του Ζελένσκι, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν τον Δεκέμβριο.

Παραμένει, πάντως, ασαφές εάν θα συμμετάσχουν Ευρωπαίοι διαπραγματευτές, παρά τις σχετικές ανακοινώσεις των Αμερικανών απεσταλμένων.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Πέμπτη στο Truth Social ότι, κατά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Κίνα την προηγούμενη εβδομάδα, τον κάλεσε να σταματήσει τη στρατιωτική επιθετικότητα στην Ευρώπη. Πρόσθεσε ότι θεωρεί ισχυρή την πιθανότητα συμφωνίας για την Ουκρανία.

«Η έλλειψη αυτών των πυραύλων σημαίνει ανθρώπινες ζωές»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στην έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης βαλλιστικών απειλών, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για καθυστερήσεις στις παραδόσεις που αφορούν τα συστήματα Patriot.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουάσιγκτον έχει επικεντρώσει μεγαλύτερο μέρος της προσοχής και της βοήθειάς της στη Μέση Ανατολή, ενώ η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές ανάγκες προστασίας πόλεων και υποδομών. «Η έλλειψη αυτών των πυραύλων σημαίνει ανθρώπινες ζωές», τόνισε.

Ανέφερε ακόμη ότι οι ουκρανικές δυνάμεις καταρρίπτουν πλέον περίπου το 70% των ταχύτερων ρωσικών drones, υποστηρίζοντας ότι η επίδοσή τους βελτιώνεται. Για τους βαλλιστικούς πυραύλους, ωστόσο, περιέγραψε το έλλειμμα μέσων αναχαίτισης ως ιδιαίτερα μεγάλο.

Οι περιορισμοί στα Starlink και Starshield

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι εξακολουθούν να ισχύουν περιορισμοί στη χρήση του Starlink και της στρατιωτικής υπηρεσίας Starshield σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας.

Ουκρανικές μονάδες drones έχουν περιγράψει στο BBC προβλήματα στις επιχειρήσεις αναχαίτισης ρωσικών Shahed, με αποτέλεσμα ορισμένα να συνεχίζουν την πορεία τους βαθύτερα στην ουκρανική επικράτεια.

Ερωτηθείς ποιος ευθύνεται για τους περιορισμούς, ο Ζελένσκι απάντησε: «Τεχνικά η SpaceX, πολιτικά — δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω». Παρομοίασε τις προσπάθειες του Κιέβου να βρει απαντήσεις με παιχνίδι πινγκ πονγκ, λέγοντας ότι η μία πλευρά παραπέμπει στην άλλη.

Η απάντηση στη Μελόνι για το ρωσικό πολεμικό πλοίο

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπερασπίστηκε επίσης το πλήγμα στο ρωσικό πολεμικό πλοίο Merkury, το οποίο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC, βυθίστηκε ενώ βρισκόταν ελλιμενισμένο στην ανατολική Λιβύη.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε προειδοποιήσει ότι η επίθεση κινδυνεύει να επεκτείνει τον πόλεμο στη Μεσόγειο, κάτι που χαρακτήρισε απαράδεκτο.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι το πλοίο αποτελούσε απολύτως θεμιτό στόχο. Αναγνώρισε ότι τέτοιες επιχειρήσεις είναι επικίνδυνες, αλλά δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δεν προχωρούν σε επιθέσεις χωρίς συντονισμό με εταίρους, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Κίεβο προετοιμάζεται για δύσκολο χειμώνα

Ο Ζελένσκι αναγνώρισε ότι η χώρα προετοιμάζεται για έναν δύσκολο και επικίνδυνο χειμώνα, καθώς οι επιθέσεις πλήττουν ενεργειακές εγκαταστάσεις και δίκτυα μεταφορών.

Στο Κίεβο, πρόσφατα πλήγματα έχουν στοχοποιήσει γέφυρες στον Δνείπερο, ενώ οι διακοπές ρεύματος και τα προβλήματα στις μεταφορές επιβαρύνουν κατοίκους και επιχειρήσεις.

«Η Ρωσία θέλει να φύγουμε, φυσικά», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος. «Οι άνθρωποι μπορούν να φύγουν, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε την πρωτεύουσά μας με κάθε τρόπο».