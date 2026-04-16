Ζεληλίδης για Κυψέλη: «Η ρευστοποίηση υλικού μπορεί να γίνει επικίνδυνη»- Τι είπε για τη στατικότητα

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην περιοχή της Κυψέλης η διαρροή τεράστιας ποσότητας ενός υλικού που μοιάζει με τσιμέντο και σύμφωνα με τους επιστήμονες αποτελεί αθηναϊκό σχιστόλιθο.

Η διαρροή φέρεται να ξεκίνησε από την αυλή εγκαταλελειμμένου κτηρίου και μέσα σε λίγες ώρες κατέκλυσε το οδόστρωμα σε γύρω δρόμους, όπως στις οδούς Σοφάδων, Σκύρου και Ευβοίας.

Μάλιστα, το φαινόμενο ενδεχομένως συνδέεται με τα έργα κατασκευής της γραμμής 4 του Μετρό, καθώς οι σύγχρονοι μετροπόντικες (TBM) που χρησιμοποιούνται για τη διάνοιξη των σηράγγων κινούνται σε βάθη 30 έως 35 μέτρων, μεταβάλλοντας τις ισορροπίες του υπεδάφους.

Ειδικοί εκτιμούν ότι η πίεση από τις εκσκαφές ή η παρουσία υπόγειων υδάτων ενδέχεται να προκάλεσε την άνοδο του υλικού προς την επιφάνεια, πιθανόν μέσω θεμελίων παλαιών κτηρίων ή άλλων ευάλωτων σημείων.

«Άργιλος και όχι σχιστόλιθος»

Μια διαφορετική άποψη ωστόσο όσον αφορά την παρουσία του σχιστόλιθου εξέφρασε ο καθηγητής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Αβραάμ Ζεληλίδης, μιλώντας στο Action24.

«Ο σχιστόλιθος βρίσκεται πολύ πιο βορειοανατολικά, δεν έχει σχέση με την περιοχή που συνέβη το φαινόμενο», ανέφερε ο επιστήμονας, τονίζοντας ότι το υλικό που κατέκλυσε τους δρόμους δεν είναι αθηναϊκός σχιστόλιθος.

«Αυτό που είδαμε να ρέει μπορεί να είναι από πολύ επικίνδυνο έως καθόλου επικίνδυνο. Αυτό που είδατε να ρέει είναι ρευστοποίηση του υλικού, ρευστοποίηση των αργίλων που ρέουν μέσα από σχισμές -στην προκειμένη περίπτωση μέσα από πηγάδι- μια ροή που σταμάτησε», υπογράμμισε ο καθηγητής Γεωλογίας.

«Επικίνδυνος οιωνός»

Σε χάρτη που παρέθεσε, έδειξε ένα ρήγμα να περνά διαμέσου της περιοχής που σημειώθηκε το φαινόμενο, αναφέροντας ότι γύρω από το επίμαχο σημείο υπάρχουν εναποθέσεις αργίλου στο υπέδαφος.

«Εάν είχαμε ακόμα ροή, αυτό θα σήμαινε πιθανή καθίζηση στην περιοχή, ενεργοποίηση του ρήγματος, συμπύκνωση του υλικού που έχει μέσα του νερό, το οποίο παρασύρει τον άργιλο και τον βγάζει στην επιφάνεια. Η ρευστοποίηση του υλικού και η άνοδος στην επιφάνεια δεν είναι καλός οιωνός», εξήγησε.

«Όταν γίνεται ένας σεισμός, πολλές φορές κοντά στο σεισμικό ρήγμα επειδή το υλικό συμπυκνώνεται και αν έχει μέσα του νερό, συμπαρασύρει άργιλο και βγαίνει στην επιφάνεια ως ηφαίστειο λάσπης. Εδώ το ηφαίστειο λάσπης ήταν το πηγάδι, από εκεί έβγαινε το υλικό και έτρεχε στους δρόμους. Ευτυχώς όμως σταμάτησε, που σημαίνει ότι αυτή η ρευστοποίηση δεν ήταν μεγάλο γεγονός», τόνισε.

Ερωτηθείς για το αν το φαινόμενο σηματοδοτεί ενεργοποίηση ρήγματος, υπογράμμισε: «Πιθανώς να είναι επικίνδυνος οιωνός. Για αυτό πρέπει να μελετήσουν αυτό το ρήγμα, να δουν αν κουνήθηκε, πόσο λειτούργησε και από πού έρχεται αυτό το υλικό».

«Αν η ρευστοποίηση δημιουργείται λόγω καθίζησης, βεβαίως τίθεται ζήτημα στατικότητας για τις πολυκατοικίες. Η Πολιτεία θα πρέπει να ενεργοποιήσει το ΙΓΜΕ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών ώστε να μελετήσουν το φαινόμενο», ανέφερε ο Αβραάμ Ζεληλίδης.