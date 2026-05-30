Zendaya: Ίσως μια μέρα πάψω να είμαι τόσο «κότα» και ανέβω στη σκηνή του θεάτρου

Πρωταγωνιστεί ως Αθηνά στην πολυαναμενόμενη Οδύσσεια του Christopher Nolan και στην συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό ELLE η Zendaya δηλώνει ότι μπορεί να δείχνει ότι έχει αυτοπεποίθηση μπροστά στην κάμερα, όμως έχει αρκετούς φόβους, όπως για παράδειγμα με την σκηνοθεσία: «Το μόνο πρόβλημά μου με τη σκηνοθεσία δεν είναι ο ρόλος, αλλά εγώ η ίδια και ο φόβος ότι μπορεί να μην είμαι αρκετά καλή. Όταν βλέπω κάποιον σαν τον Christopher Nolan ή τον Luca Guadagnino, σκέφτομαι «ποια είμαι εγώ που νομίζω ότι μπορώ να το κάνω αυτό;». Ελπίζω όμως να ωριμάσω, να το τολμήσω και να μη φοβάμαι τόσο πολύ» εξηγεί και παραδέχεται ότι λατρεύει το θέατρο, αλλά δεν το έχει επιχειρήσει ποτέ επαγγελματικά. «Ήμουν πάντα υπερβολικά φοβητσιάρα για να ανέβω στη σκηνή. Αλλά ίσως μια μέρα πάψω να είμαι τόσο «κότα» και να το κάνω» εξομολογείται.

Μιλώντας για την οικογένειά της εξομολογείται: «Είμαι σαν μοναχοπαίδι. Όλα τα αδέλφια μου είναι πολύ μεγαλύτερα από εμένα. Ο αδελφός που είναι πιο κοντά στην ηλικία μου ήταν 16 ετών όταν γεννήθηκα. Αυτό, λοιπόν, σημαίνει ότι περνούσα πολύ χρόνο με τους γονείς μου. Για έξι ολόκληρα χρόνια - όπως εξηγεί ότι την φρόντιζε η γιαγιά της γιατί οι γονείς της δούλευαν: «Κάναμε παρέα, βλέπαμε την εκπομπή του Jerry Springer και φτιάχναμε root beer floats (σ.σ.: παγωτό που περιχύνεται με αναψυκτικό). Παίρναμε το λεωφορείο, πηγαίναμε για γλυκό, κάναμε βόλτες... Οπότε, η ηλικιωμένη κυρία μέσα μου υπήρχε από τότε» λέει αστειευόμενη.

Αυτοχαρακτηρίζεται ντροπαλή και δηλώνει: «Κρίνω λιγότερο τον εαυτό μου όταν υποδύομαι κάποια άλλη. Έτσι μπορώ να δοκιμάζω και να κάνω πράγματα που στην πραγματικότητα δεν θα έκανα ποτέ. Θυμηθείτε κάποιες σκηνές… Εγώ γενικά δεν φωνάζω. Ελάχιστα πράγματα μπορούν να μου προκαλέσουν ακραία συναισθήματα στην πραγματική ζωή. Ωστόσο, πολύ συχνά ερμηνεύω χαρακτήρες που δεν είναι έτσι κι αυτό είναι απίστευτα απελευθερωτικό. Γιατί σκέφτομαι ότι αν δεν φωνάξω σε κάποιον σε μια ταινία, δεν θα φωνάξω ποτέ σε κανέναν!».