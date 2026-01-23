Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Αν η Βίκυ Καγιά λείπει στα κανάλια, να την πάρουν τα κανάλια... εγώ κανάλι δεν έχω»

Δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών έκανε η Ζενεβιέβ Μαζαρί και μίλησε για την Βίκυ Καγιά, τον γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, αλλά και το First Dates το οποίο παρουσιάζει. «Συνεχίζουμε με το First Dates... κάνουμε γυρίσματα. Δεν έχουμε κάνει συζητήσεις για το GNTM, μακάρι να συνεχιστεί και του χρόνου. Θέλω να παίζει συνέχεια το GNTM και ας μην είμαι» είπε αρχικά.

Πρόσκληση για τον γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου δεν έχει λάβει ακόμα όπως εξήγησε: «Αυτός ο γάμος είναι παραμυθένιος και είναι ακόμα στα σκαριά. Περιμένουμε. Θα είναι πολύ ωραίος και ελπίζω να είμαι καλεσμένη, έστω και στο πάρτι» είπε η παρουσιάστρια.

Όταν οι δημοσιογράφοι της ζήτησαν να σχολιάσει την απουσία της Βίκυς Καγιά από την τηλεόραση, η Ζενεβιέβ Μαζαρί εξήγησε: «Εμένα προσωπικά δεν μου λείπει τίποτα σε αυτή τη ζωή. Τώρα αν λείπει στα κανάλια, να την πάρουν τα κανάλια, εγώ μέχρι στιγμής κανάλι δεν έχω».

Σε παλαιότερες δηλώσεις της είχε μιλήσει ξανά για την Βίκυ Καγιά λέγοντας: «Δεν μιλάω με τη Βίκυ Καγιά. Έχω έναν άντρα, δύο παιδιά και πολλούς φίλους. Εγώ ήμουν υπάλληλος της Βίκυς Καγιά...». Και η Βίκυ Καγιά είχε σχολιάσει: «Χάρηκα όταν άκουσα τις δηλώσεις της Ζενεβιέβ ότι δεν ήμασταν φίλες, γιατί αποκάλυψε τι αισθανόταν για μένα και τότε και τώρα.